Автор: Лейла Таривердиева

Еще до 44-дневной Отечественной войны Президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из своих выступлений заметил, что знает, что, когда и как надо делать. Речь шла о карабахском конфликте, на скорое разрешение которого вряд ли возлагались большие надежды. Тогда смысл этих слов не всеми был понят. Пока не грянула война и не стало ясно - произнесенная главой государства фраза - это четко продуманная идея, которая исходит из национальных интересов Азербайджана. Умение ждать нужного момента, чтобы осуществить задуманное, присуще опытным и талантливым лидерам, каким является Президент Ильхам Алиев.

12 августа в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал Исмаиллинского района Президент Ильхам Алиев сказал: мы должны вернуться в Лачин, в Забух, в Сус. И это произошло спустя всего лишь две недели. Поселившиеся незаконно на этих территориях армяне покинули эти места. Теперь истинные хозяева этой земли вернулись в свои родные дома.

Тема Лачина сегодня не сходит со страниц СМИ. По условиям, положившим конец войне, три района уже возвращались к Азербайджану без боя. Мы следили за событиями, ждали, радовались. Но тогда все происходило фактически в условиях военного времени и по его законам, хотя официально война и завершилась. А сейчас, когда со дня Победы минуло почти два года и ил осел, все процессы видны более четко. На этот раз очень хорошо видно, что и как делает армянская сторона, как ведут себя непрошенные соседи, до самого дна прекрасно просматривается анатомия армянского национализма.

Интервью, которое глава государства дал национальному телевидению в Басгале, было программным. Давно замечено, что Президент Ильхам Алиев дает интервью тогда, когда и азербайджанский народ, и сторонние интересанты, и мировое сообщество должны о чем-то узнать. О чем-то важном, актуальном, получить ответы на интересующие их вопросы и понять, что происходит в Азербайджане и почему. На этот раз все, думается, получили исчерпывающую информацию и об операции "Возмездие", и о близящемся переходе Лачина под азербайджанский контроль. Да, район был возвращен 1 декабря 2020 года, но оставался пресловутый "коридор", создающий немало проблем. Теперь Азербайджан решил и эту проблему.

Быстрое решение азербайджанской стороной вопроса альтернативной дороги, пожалуй, заслуживает оваций. Примолкли даже критики, утверждавшие, что чего-то там не будет никогда, а кто-то останется навечно.

Учитывая, кто наш сосед, вопрос дороги, конечно же, не мог не превратиться в экшн. Баку с самого начала было ясно, что пункт Трехстороннего соглашения об альтернативной дороге, внесенный в документ по требованию Президента Ильхама Алиева, будет саботироваться Арменией "до последней капли крови". Так оно и вышло. Глава государства в интервью раскрыл любопытные подробности. По его словам, начав строительство, Азербайджан посредством россиян поинтересовался у Еревана, не построить ли ему и армянский участок. Конечно же, армяне отказались, сказали, что сами умеют строить. Прошло время, Азербайджан дорогу построил, а в Армении и не начинали. Понятно, что армянской стороной двигало желание как можно дольше морочить Баку голову и оттягивать процесс в расчете, что за это время что-то изменится в их пользу. Какие-то 8-9 километров пути планировалось строить до конца 2023 года, чтобы все это время армяне продолжали бесконтрольно пользоваться так называемым Лачинским коридором. Но поиграть с Баку не получилось. В ответ на попытку манипуляций Баку заявил, что 5 августа входит в коридор и устанавливает посты. После этого все и началось - хаос, рыдания, мольбы отложить дату и даже построить 4 километра грунтовки до границы для вымета... выезжающих армян. Но больше откладывать очистку района от незаконных поселенцев азербайджанская сторона была не намерена.

"...люди, незаконно расселенные в городе Лачин, селах Забух и Сус, должны быть выведены. Это естественно. Их присутствие там, по существу, является военным преступлением, потому что это противоречит правилам Женевской конвенции. Страна-оккупант не может проводить незаконное заселение на захваченных землях. Это - военное преступление. Возможно, проживающие там армяне, приехавшие из Сирии, Ливана, этого не знают, но руководству Армении об этом хорошо известно. Поэтому оттуда поступают некоторые сообщения: один говорит, я не уйду отсюда, другой говорит - не уйду. Им виднее. Они - военные преступники. Пусть не испытывают снова нас, наше терпение. Пусть уходят оттуда по доброй воле. Куда уйдут, нас не интересует", - заявил Президент Ильхам Алиев в интервью.

Судя по реакции в армянских СМИ и экспертных кругах, месседж был хорошо услышан. Как и месседж, которым стала операция "Возмездие". После чего Президент Ильхам Алиев сказал: "Мы реализуем и другие наши мечты, когда наступит время реализуем и их. Закрепленность в нашей повестке дня как тактических, так и стратегических шагов - это реальность. Уверен, что и Армении известно, что мы знаем, что и когда надо делать, и то, что говорим, то и делаем".

Все правильно. Формула работает. Это должны понимать и те, кто в свое время критиковал власти за якобы промедление в разрешении конфликта, считал, что нужно немедленно запрыгнуть в танк и гнать его на Ханкенди. Нетерпеливые товарищи, помнится, пытались ставить под сомнение Победу, утверждая, что нужно было дожимать врага любой ценой и т.д. и т.п. Все это происходит, все это делается, но без лишней спешки, без жертв, без трений с международным правом, внешними акторами и соседями. Возьмем хотя бы последнюю контртеррористическую операцию, проведенную Азербайджанской армией. Знающие люди утверждают - ее результаты кардинально изменили ситуацию.

То же касается и нынешней ситуации в Лачине. Мы видим, что все делается с прицельной точностью, каждый шаг делается в нужный момент. Год назад выселение незаконных переселенцев было бы сложным процессом, сопровождавшимся вооруженными столкновениями, жертвами, армянскими истериками на весь мир, попытками вмешательства со стороны. А что мы имеем сегодня? Сегодня благодаря работе, проведенной Баку с различными сторонами, в том числе с российской, процесс идет без эксцессов и вмешательства. Более того, происходит то, чего еще полгода назад невозможно было представить - сепаратистская верхушка участвует в выселении, сотрудничая с азербайджанскими представителями, и требует от ливанских и сирийских армян вести себя цивилизованно.

"В последние годы я неоднократно говорил в своих выступлениях и интервью, что нам не нужно половинчатого решения вопроса. Азербайджанский народ, наверное, прекрасно понимает, что это означает. Я говорил, что все необходимо делать своевременно. Я знаю, что, когда и как надо делать. Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель. Я посвятил этому весь период своего президентства. За каждым решением стояла эта цель - приблизит этот шаг нас к победе или нет", - сказал глава государства в одном из обращений к народу.

Возвращение азербайджанцев в Лачин, Забух и Сус - результат проводимой Президентом Ильхамом Алиевым успешной внутренней и внешней политики. До войны она была нацелена на Победу, на кардинальное решение проблемы. После войны все усилия продолжают направляться на окончательный результат. Каждый гражданин нашей страны должен участвовать в этом процессе с осознанием цели. Потому что Президент Ильхам Алиев знает, что, когда и как надо делать.