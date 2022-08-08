Тревожный август 2022 года

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как и ожидалось, армянская сторона не выучила уроков Второй Карабахской войны и перешла от мелких провокаций на линии соприкосновения сторон к открытой вооруженной конфронтации, которая грозит новой полномасштабной войной. Причиной этому является то, что власти Армении и их марионетки из числа сепаратистов, намереваются сохранить статус-кво и ничего не менять в надежде на возможный реванш в будущем. Для этого армянские официальные лица открыто саботируют выполнение достигнутых договорённостей по стабилизации ситуации в регионе и трактуют подписанные трехсторонние Заявления в выгодном для себя ракурсе, при этом голословно обвиняя Азербайджан в невыполнении взятых на себя обязательств.

Как известно, после сокрушительного поражения во Второй Карабахской войне и фактической капитуляции, армянская сторона взяла на себя обязательства:

⁃ вывести остатки вооружённых сил с азербайджанской территории (где временно размещены миротворцы);

⁃ освободить все оставшиеся оккупированные территории (речь идёт о населённых пунктах Лачинского района включая город Лачин, где были незаконно размещены армянские переселенцы из Ливана и Сирии, а также некоторых других территориях);

⁃ создать условия для открытия новых транспортных коридоров;

⁃ осуществить совместно с Азербайджаном демаркацию и делимитацию границы (что предусматривает освобождение 8 оккупированных азербайджанских эксклавов); -начать межнациональный диалог и экономическое сотрудничество.

Однако, несмотря на то, что с момента окончания боевых действий прошел почти 1 год и 8 месяцев, армянская сторона ничего реально не предприняла в этом направлении, ограничиваясь участием во встречах экспертов, где представители Армении постоянно выдвигают всевозможные предусловия и требования, которые тормозят мирный процесс, не давая возможность перейти к конкретным шагам по выполнению пунктов трёхсторонних Заявлений и достигнутых двухсторонних договорённостей при посредничестве России и ЕС.

Все эти действия представителей официального Еревана постоянно наводят на мысль, что армянская сторона просто имитирует переговоры, чтобы выглядеть в глазах мирового сообщества "миролюбивой" и "готовой к компромиссам" и представить Азербайджан в "дурном свете", чтобы зарубежные покровители Армении, используя своё влияние и возможности, постарались бы надавить на Баку для получения односторонних уступок в духе сопредседателей почившей в бозе Минской группы ОБСЕ.

Постоянно жульничая и вертя хвостом, руководители Армении, используя своё умение "пустить слезу" и достучаться до сердец сердобольных посредников, пытаются под различными предлогами отмежеваться от взятых обязательств, связывая их исполнение с некими "гуманитарными" и юридическими проблемами, под которыми подразумевают освобождение захваченных диверсантов, сохранение "следов" оккупации на освобождённых землях (памятники армянского культурного наследия), игнорирование азербайджанского суверенитета на территориях, где временно размещены миротворцы, а также попытки увязать достижение будущего мирного соглашения с вопросом уже сгнившего статуса.

То что такая неконструктивная позиция армянской стороны должна была рано или поздно привести к новым вооруженным столкновениям, было очевидно.

Азербайджанские официальные лица неоднократно информировали об этом международных посредников, а также публично предупреждали об этом Ереван, открыто говоря о том, что вся ответственность за последствия этого ляжет на Армению.

Однако руководство Армении продолжало играть в свои опасные "игры с огнём", что в конце концов, привело к трагическим событиям последних дней. Оправившись от шока поражения, армянская сторона возомнила, что может вести себя как прежде, пытаясь диктовать условия в ходе переговорного процесса, одновременно устраивая вооруженные провокации вдоль линии соприкосновения, начав строить новые укреплённые позиции, укрывшись за спиной миротворцев.

Безусловно, азербайджанская сторона не могла спокойно наблюдать за всеми этими действиями армянских вооруженных сил, которые вместо того, чтобы покинуть азербайджанские территории, где временно размещены миротворцы, остались на местах, пытаясь закрепиться на новых позициях, игнорируя достигнутые договоренности.

Армянская сторона избрала тактику обстрелов азербайджанских позиций исподтишка, стараясь после стрельбы сразу же укрыться за спиной миротворцев как за щитом. Целью этих провокаций является намерение подставить миротворцев под ответный огонь азербайджанских вооруженных сил, чтобы затем добиться создания более широкого "пояса безопасности" вокруг территории, которую они ещё контролируют.

Но все старания армянских "стратегов", как всегда, окончились полным фиаско: спрятаться за спину миротворцев они не смогли, получили сокрушительный ответный удар и отступили, оставив свои позиции. Мало того, ответные действия азербайджанских вооруженных сил были настолько ювелирны и точны, что не затронули посты миротворцев.

Паралельно с вооруженными провокациями, армянская сторона предприняла и политическую провокацию. Уже известный неформальный рупор премьер-министра Н. Пашиняна - секретарь Совета безопасности Армении А. Григорян сделал странное заявление, в котором выступил с комментариями относительно изменения маршрута так называемого Лачинского коридора. А. Григорян стал утверждать, что азербайджанская сторона, построив новую альтернативную дорогу, якобы "нарушила" пункт трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, в котором мол для изменения маршрута требовалось согласование всех трёх сторон, подписавших этот документ. А так как по мнению А. Григоряна, армянская сторона согласие на изменение маршрута не давала и альтернативная дорога была построена раньше срока (за 2 года вместо 3 лет), то Армения не собирается изменять маршрут Лачинского коридора. То есть высокопоставленный представитель армянского руководства публично заявил, что его правительство отказывается выполнять пункты трёхстороннего заявления, в котором черным по белому написано, что Армения обязуется вывести свои вооруженные силы с территории Лачинского района Азербайджана.

После этого все армянские политики, вне зависимости от политических взглядов и ориентации, а также средства массовой информации, подняли вселенский вой по поводу того, что "бедную пушистую" Армению опять обижает "кровожадный" Азербайджан, который мечтает "вырезать" всех армян на свете.

Ну и апофеозом этой истерии стало выступление премьер-министра Н. Пашиняна на заседании правительства, где он сделал "сенсационные" заявления о том, что на азербайджанской территории, где размещены миротворцы, не находятся подразделения вооруженных сил Армении и то, что армянская сторона готова предоставить возможность гражданам Азербайджана пересекать границы Армении транзитом для поездок в Нахчыван.

На первый взгляд оба этих заявления выглядят довольно "миролюбиво", если бы не то, что обе эти "сенсации" противоречат прежним заявлениям армянских представителей.

Во-первых, ещё совсем недавно, тот же самый секретарь Совбеза Армении А. Григорян объявил о том, что на территории, где размещены миротворцы, есть подразделения армянских вооруженных сил, которые якобы пришли на "помощь" сепаратистам во время Второй Карабахской войны и скоро вернутся в Армению, что стало ещё одним подтверждением того, что причиной закончившегося конфликта была открытая агрессия Армении против Азербайджана, а не стремление армянского населения Карабахского региона к так называемому "самоопределению", как это пытались преподнести мировому сообществу в Ереване.

Кроме того, высокопоставленный представитель министерства обороны Армении, проговорившись, объявил, что вскоре находящиеся там военнослужащие призывники будут заменены контрактниками, то есть этим фактически дезавуировав заявление секретаря Совета безопасности, раскрыл то, что армянская сторона выводить остатки своих вооруженных сил не намерена.

Во-вторых, "исторические" слова Никола Воваевича о том, что армянская сторона готова обеспечить транзитное передвижение в Нахчыван из самого западного региона Азербайджана - Газахского района можно понимать, как окончательный отказ Армении открыть Зангезурский коридор и постараться представить международным сообществу и посредникам свою "добрую волю" в вопросе открытия транспортных коридоров, в реальности ничего не делая.

Н. Пашинян прекрасно осведомлён о том, что северный маршрут не может стать альтернативой Зангезурскому коридору из-за того, что является более сложным, продолжительным и там не решены вопросы безопасности пассажиров и грузов, в отличие от более короткого и удобного коридора через Западный Зангезур. Наряду с этим, армянская сторона категорически отказывается предоставлять статус коридора новым транзитным маршрутам через свою территорию, хотя сама пользуется Лачинским коридором, что противоречит принципу взаимности, закрепленному в международном праве.

Армянская сторона, несмотря на то, что с момента окончания боевых действий прошло почти уже 2 года, ничего конкретного не делает в вопросе открытия транспортных коридоров, за исключением участия в заседаниях трёхсторонних комиссий, где постоянно выдвигает все новые требования и отговорки вместо конкретной работы.

Подобного рода выступления руководства Армении имеют конкретную цель - представить себя международному сообществу "голубем мира", стремясь заручиться поддержкой посредников, чтобы, используя их, оказать давление на Азербайджан. И действительно, вначале выступление Н. Пашиняна было "восторженно" встречено некоторыми зарубежными политиками, которые увидели в нем "позитивные моменты", упустив из виду совсем "небольшой" аспект - армянский лидер постоянно аппелирует термином несуществующего "арцаха", что является открытой территориальной претензией к Азербайджану.

Официальный Ереван, прийдя в себя после капитуляции, постоянно вводит в заблуждение и собственный народ и международных посредников, вновь выдвигая вопрос статуса для армянского населения Карабахского региона Азербайджана для обсуждения на переговорах, осознавая, что даже упоминание об этом является красной линией для азербайджанской стороны, заранее ставя крест на всем переговорном процессе.

Армянская сторона стала толковать пункты подписанных трёхсторонних Заявлений в выгодном для себя свете, переворачивая все с ног на голову. Ярким примером этому является реакция армянской стороны на требование Азербайджана на изменение маршрута через Лачин, в связи с окончанием строительства новой дороги, которая проходит в обход города Лачин, чтобы обеспечить скорейшее возвращение азербайджанских беженцев.

Во время оккупации Лачинского района, власти Армении, в нарушении международного права, разместили переселенцев из Ливана и Сирии в городе Лачин и в ряде других населенных пунктов района. Теперь же, армянская сторона старается не выполнять взятые на себя обязательства. Для этого официальный Ереван и армянские средства массовой информации развернули небывалую пропагандистскую кампанию, проливая слёзы о судьбе "бедных армянских переселенцев", которые должны покинуть чужую азербайджанскую землю, где разместились после оккупации.

К этой кампании сразу же подключились некоторые особенно "сердобольные" члены Конгресса США и депутаты Европарламента, а также представители "правозащитных" неправительственных международных организаций, щедро проплаченные богатой армянской диаспорой, которые набрали в рот воды и молчали почти 30 лет, не обращая внимание на судьбу почти 1 миллиона азербайджанских беженцев, изгнанных армянскими оккупантами со своих исконных земель.

Естественно, что такое вызывающее поведение армянской стороны не могло не вызвать ответной реакции Азербайджана, которому уже надоело терпеть наглые выходки властей Еревана. Руководство Азербайджана неоднократно предупреждало армянскую сторону и международных посредников о том, что чаша терпения уже давно переполнена. Провокационные действия армянской стороны, которая буквально ежедневно провоцируют перестрелки и конфликты на линии соприкосновения войск, привели к росту напряжённости, закончившийся очередным поражением вооруженных сил Армении (которые теперь для конспирации пользуются эмблемами и нашивками сепаратистов).

Армянские вооруженные силы, понеся значительные потери в живой силе и технике в результате операции "Возмездия", были выбиты с занимаемых позиций, причём их попытки спрятаться за спину миротворцев не увенчались успехом. Сразу же после этого армянская сторона была вынуждена умолять командование миротворцев вмешаться, чтобы остановить наступающую азербайджанскую армию, обещав выполнить все, что должны были сделать.

И действительно, армянская сторона, скрипя зубами, уже начала процесс подготовки к эвакуации незаконных армянских переселенцев из города Лачин и других населенных пунктов, в принципе, согласилась на изменение маршрута коридора, выразив даже готовность временно проложить грунтовую дорогу по своей территории до того, как будет готов армянский участок, длиной почти 8 километров.

Следует заметить, что армянская сторона знала о том, что Азербайджан ускоренным методом строит новую объездную дорогу, но при этом палец об палец не ударила для того, чтобы построить свой участок этой дороги, отказавшись от предложения азербайджанкой стороны финансировать это строительство. Такая позиция армянской стороны - очередной пример двурушничества и неискренности ереванских властей.

Что же касается пропагандисткой компании за рубежом, поднятой армянской стороной, то хотелось бы напомнить этим "радетелям" Армении о том, что их антиазербайджанская и тюркофобская позиция - очередное проявление двойных стандартов, которым, к сожалению, болеет мировое сообщество, что и привело к кризису в международных отношениях, когда принципы международного права стали заменяться вооружённой силой и давлением.

Если бы международное сообщество в свое время принудило Армению выполнить 4 резолюции СБ ООН и освободить оккупированные азербайджанские территории, а не цацкаться с ней, то это послужило бы уроком другим, заставив уважать международное право.

Мир вступил в период кризисов и конфликтов, тревожный август 2022 года ознаменовался чередой острых столкновений и конфликтных ситуаций в разных уголках мира, от Дальнего Востока до Ближнего Востока. Вот почему часто вспоминаются слова Президента Ильхама Алиева о том, что все недруги нашей страны должны помнить, что железный азербайджанский кулак наготове дать отпор врагам, навсегда отучив их от желания реванша, которым они продолжают грезить.