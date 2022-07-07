Невыученные уроки армянских политиканов

Автор: Пярвин Мирзазаде

Несмотря на то, что с момента окончания Второй Карабахской войны и капитуляции Армении прошло уже почти 1,5 года, армянская сторона продолжает делать вид, что ничего особенного не случилось и ведет себя также нагло и вызывающе, как и раньше, пытаясь обмануть собственный народ и международное сообщество, давая неисполнимые обещания в надежде на реванш.

В последнее время поведение армянских политиканов становится все более выходящим из ряда вон всех рамок дипломатического приличия и протокола, когда вместо того, чтобы реально стремиться к достижению мирного соглашения в ответ на мирные инициативы Азербайджана, они выступают с фантастическими требованиями, которые фактически гробят только зарождающийся мирный процесс.

Провокационные действия, ежедневные обстрелы азербайджанской территории, заявления и акции армянских официальных лиц можно рассматривать как новое объявление войны, так как эти провокации переходят все возможные красные черты.

Постоянные незаконные визиты высокопоставленных армянских официальных лиц на территорию, где временно размещены миротворцы, тайные вояжи туда иностранных граждан в нарушении трёхсторонних договорённостей о том, что на это необходимо получать согласие Азербайджана ввиду того, что это международно признанная азербайджанская территория.

Видимо, ереванские власти считают, что все армяне на свете - это граждане Армении и могут делать все что им заблагорассудится, в том числе нарушать государственную границу соседнего Азербайджана.

Последние визиты представителей армянских организаций из США, Австралии и некоторых других стран, которые были превращены в дешевое шоу, ставят на повестку дня вопрос о способности миротворцев отличать граждан зарубежных государств от проживающего над подконтрольной ими территории армянского населения. Все эти действия имеют конкретную цель - спровоцировать конфликт между азербайджанскими властями и миротворцами, чтобы затем сепаратисты сумели бы прикрыться ими как щитом.

До сих пор на территориях, где стоят миротворцы, находятся остатки армянских вооружённых сил, которые должны были быть выведены уже давно. Однако армянская сторона не только не выполнила данные обещания, но наоборот, пытается заменить находящихся там призывников - граждан Армении контрактниками, причём даже не скрывает этого, открыто объявляя об этом устами высокопоставленного военного чиновника.

Может быть, армянская сторона считает, что период шока после поражения уже прошёл и можно вернуться к своей старой, провалившейся тактике проволочек и отсрочек, чтобы затянуть мирные переговоры, оставив все как есть до "лучших времён". Но тут она ошибается, как всегда, наступая на "старые ржавые грабли", от которых будет очень и очень больно.

До сих пор официальный Ереван под любыми предлогами и колышка не вбил в строительство транспортных коммуникаций, которые согласно трёхсторонним Заявлениям, должны были быть открыты. Пока Азербайджан строит железную и автомобильные дороги по направлению к границе, армянская сторона ограничивается только пустыми рассуждениями о коридорном статусе дороги через Зангезур, отказывая в этом праве азербайджанской стороне под предлогом того, что об этом не написано в трёхсторонних Заявлениях. Хотя прекрасно знает, что если не будет Зангезурского коридора, то соответственно, не будет коридорного статуса дороги через Лачин. При этом никто Армении в этом не поможет, как бы она не старалась.

Армянская сторона продолжает двурушничать и пытается усидеть сразу на двух стульях. С одной стороны, клянётся в верности России и ОДКБ, обещая быть верной до конца, лишь бы прикрыться союзниками от возмездия за провокационные действия. С другой стороны, ведет тайные переговоры с конкурентами союзников на Западе, обещая в случае поддержки перебежать на другую сторону.

Ярким примером этого можно назвать стремление официального Еревана вести мирные переговоры только при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не смотря на то, что этот формат уже распался, о чем российская сторона публично заявила устами главы МИД С. Лаврова.

Такое поведение властей Армении явно идёт в противоречие с подписанными с Россией союзными соглашениями, в которых говорится о координации внешнеполитической деятельности двух стран. Ведь армянская сторона осознаёт, что в нынешних условиях совместная деятельность сопредседателей просто невозможна и восстановить ее в обозримом будущем нереально.

Другим примером может служить решение правительства Канады открыть посольство в Ереване, которое стало результатом подковерной работы армянской диаспоры в Канаде, совместно с некоторыми армянскими чиновниками-соросятами, встреченное в Армении бурной овацией и слезами умиления.

Канадская сторона мотивирует необходимость открытия посольства в Армении тем, что оно будет содействовать "демократическим процессам в стране" и противодействовать главному союзнику Армении - Росиии. Наверное, армянские дипломаты долго убеждали своих канадских коллег в том, что давно хотят соскочить на другую сторону, но для этого им нужно, чтобы их поддержали, для чего необходимо, чтобы в Ереване было их посольство. Ведь никому не секрет, что Канада является одним из самых ярых оппонентов России из-за событий вокруг Украины.

Несомненно, что открытие канадского посольства, тем более с такой мотивацией, будет содействовать антироссийским силам в Армении, которые давно мечтают оторвать страну от ОДКБ. Правда, ещё непонятно, чем будет заниматься это посольство в Армении, стране с разрушенной экономикой и отсутствием природных ресурсов, тем более, где все более или менее значительные промышленные предприятия и объекты инфраструктуры принадлежат российским компаниям, против которых введены канадские санкции.

Но одно ясно, что консульский отдел канадского посольства в Ереване будет работать день и ночь, чтобы выдавать визы многочисленным гражданам Армении, желающим переехать за океан, чтобы улучшить своё нищенское существование.

Не сидит спокойно и "восходящая звезда" армянской дипломатии, глава МИД господин А. Мирзоян, который целыми днями льёт грязь и дезинформацию на Азербайджан, используя любую оказию. Публично провозгласив себя недавно ярым "русофилом", этот тайный русофоб, который ещё недавно во время "вельветовой" революции мая 2018 года активно выступал за изменение внешнеполитической ориентации Армении, все время слоняется по миру, где пытается убедить своих коллег в том, что "бедная пушистая" Армения стала жертвой агрессии "кровожадного" Азербайджана, который силой заставил армянскую сторону выполнить условия 4 резолюций СБ ООН (обязательных для исполнения), которые она не исполняла более 27 лет и была вынуждена освободить оккупированные азербайджанские территории.

Будучи 4 июля 2022 года в Мадриде с рабочим визитом, Арарат Самвелович на встрече со спикером испанского парламента повторил своё известное изречение о том, что "конфликты в мире нельзя решать силой, а только путём переговоров".

Забыв о том, что Испания сама является жертвой сепаратистских движений в своих автономных провинциях Каталонии и Стране Басков, для подавления которых центральные власти неоднократно использовали полицейские силы, господин А. Мирзоян, человек далекий от дипломатии, просто сел в очередной раз в лужу.

Значит захватывать территорию другого государства и изгонять оттуда почти 1 миллион человек силой можно, а восстанавливать территориальную целостность на основе международного права и Устава ООН нельзя по А. Мирзояну.

Полное фарисейства и цинизма выступление Арарата Самвеловича, наверняка, потрясло испанских парламентариев, которых вопросы территориальной целостности Испании волнуют намного больше, чем истерические всхлипывания главного армянского дипломата. Если бы А.Мирзоян немного бы лучше разбирался в вопросах международной политики, то он бы знал, что Испания, в отличии от некоторых других стран ЕС и НАТО, не признала независимость Косово, руководствуясь именно принципами территориальной целостности и нерушимости границ всех государств, так что ловить ему в Мадриде было нечего.

Армянская сторона, постоянно клевеща на Азербайджан на всех международных форумах и во всех странах, каждый раз обращает внимание своих партнёров на вопрос о неких "армянских военнопленных", томящихся в азербайджанских "застенках", в "нарушение" трёхсторонних Заявлений, умоляя их вмешаться и помочь в их освобождении. При этом умалчивая о том, что речь идёт о диверсантах, осуждённых судом и захваченных в глубоком тылу азербайджанской армией, с оружием в руках во время проведения диверсий, через 2 недели после подписания трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года.

Интересно, что вооружённые граждане Армении делали на азербайджанской территории после установления режима прекращения огня, убив и ранив нескольких азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц?

Очевидно, что статус военнопленных на них распространяться не может, так как вооружённые действия к тому моменту были официально закончены и никакие армянские сказки о "заблудившихся в трёх соснах" военнослужащих оправданием быть не могут.

Для того, чтобы снять с себя ответственность за посланных на верную гибель и захваченных диверсантов, официальный Ереван постоянно кликушествует и орет на всех перекрёстках, требуя и умоляя помочь в их освобождении, хотя посылая их в глубокий тыл на территории Азербайджана, знали на что идут, надеясь, что им удастся прикрыться миротворцами.

Теперь же армянская сторона обвиняет не только Азербайджан, но и миротворцев в том, что их, видите ли, не защитили в момент проведения диверсий. В течение нескольких дней родственники захваченных диверсантов проводят в Ереване пикеты и митинги с антироссийскими лозунгами, требуя их немедленного освобождения, явно по тайному науськиванию некоторых армянских чиновников.

Особенно армянская сторона активизировалась в последнее время в США, где при поддержке влиятельного армянского лобби, в конгрессе безуспешно пытается усложнить отношения США с Азербайджаном и Турцией. Используя проармянских сенаторов и конгрессменов, которые дорожат поддержкой богатых армянских избирателей-толстосумов, Армения пытается помешать покупке Турцией модернизированных истребителей F16 и выделению Азербайджану американской помощи. Для этого ряд проплаченных армянским лобби конгрессменов внес поправки, которые основаны на необъективной армянской версии прошедшей войны и фактически могут помешать или ограничить принятие этих решений правительством США.

Хотя правительство США имеет свою позицию относительно этих законопроектов, армянское лобби может создать искусственные проволочки при принятии этих решений. Занятно, что большинство сторонников Армении в конгрессе активные противники ОДКБ, что ещё раз наводит на мысль о том, что армянские политиканы как "ласковый телёнок у двух маток сосет", которые когда нужно себя рекламируют как активных участников этого военно-политического блока, а втихую обнимаются и лобзаются с его врагами.

Интересно, как потом армянские официальные лица будут объяснять своим союзникам такое "нежное" единение с их заклятыми врагами, тем более выступающими за ужесточение санкций?

В целом можно сделать вывод, что армянские политиканы до сих пор ничему не научились и не сделали выводов из итогов поражения и капитуляции Армении во Второй Карабахской войне. Руководство Армении продолжает тешить себя надеждой на новый реванш, обманывая собственный народ, под любым предлогом убегая от реальных шагов по налаживанию мира и диалога.

Постоянно спекулируя на теме некоего "вторжения" Азербайджана на территорию Армении, официальный Ереван пытается добиться вмешательства союзников по ОДКБ в неурегулированный вопрос о границах, на которых ещё предстоит провести делимитацию и демаркацию, специально затягивая эти вопросы, чтобы не освобождать 7 захваченных азербайджанских эксклавов в Газахском районе и селении Кярки в Нахчыванской Автономной Республике.

Все это создаёт атмосферу напряженности и новой экскалации на линии соприкосновения, всю ответственность за которую несёт провокационная деятельность армянской стороны. Требуя статуса (подразумевая независимость, а затем присоединение к Армении) для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, официальный Ереван заранее обрекает неначавшиеся переговоры на провал. Такие провокации, в конце концов, до конца наполнят уже переполненную чашу терпения азербайджанской стороны, которой надоели фортели армянской стороны.

Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал и международных посредников и армянскую сторону о том, что не стоит испытывать терпение Азербайджана и не намерен ещё 30 лет вести пустые неконструктивные переговоры с Арменией.

Если политиканы в Ереване пока ещё не выучили уроков прошлого, то им пора это сделать, времени у них осталось совсем ничего. В противном случае, терапия азербайджанского железного кулака незамедлительно отрезвит любителей реванша, нанеся им сокрушительный удар.