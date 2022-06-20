Детский лепет "разбушевавшегося" Арарата Мирзояна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян никак не может отказаться от своих пагубных привычек- выступать с комментариями по вопросам мирного урегулирования, в которых он особенно ничего не понимает ввиду того, что настолько далёк от дипломатии и международного права, как расстояние от Земли до Марса.

В очередной раз Арарат Самвелович решил отличиться на этом поприще и ответил на вопросы армянского государственного информационного агенства Арменпресс, в котором осмелился неудачно прокомментировать выступление Президента Ильхама Алиева на IX Глобальном Бакинском форуме. Видимо глава внешнеполитического ведомства Армении, который по образованию является искусствоведом, возомнил о себе, как о "крупном" специалисте в области международных отношений и попытался "посоревноваться" в этом с Президентом Азербайджана, профессиональным дипломатом и политиком мирового уровня.

А. Мирзоян, как всегда, повторил застарелые утверждения армянской стороны о том, "что конфликт не урегулирован до тех пор, пока не будет решён вопрос прав и безопасности" армянского населения Карабахского региона Азербайджана, который мол истекает из будущего статуса для него, под которым официальный Ереван подразумевает "независимость" с дальнейшим присоединением к Армении.

Прямо "новое-старое слово" в новейшей истории дипломатии, когда страна- агрессор, потерпевшая поражение и принявшая условия капитуляции, ещё пытается диктовать условия мирного соглашения победившей стороне. Отсутствие необходимых профессиональных знаний у "главного армянского дипломата" не позволяют ему понять одну простую истину, что Карабах - это международно признанная территория Азербайджана и азербайджанская сторона не намерена обсуждать такого рода вопросы ни с кем.

Глава МИД Армении, бывший в своё время ярым сторонником Запада и противником Кремля, а теперь, как хамелеон, сменивший окрас и ставший рьяным "русофилом", говоря о сроках пребывания миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана старается игнорировать тот факт, что срок их пребывания зависит от Азербайджана, а не от Армении, так как российская сторона (на самом высоком уровне) всегда признавала эту территорию азербайджанской.

Что же касается некоего вопроса статуса, который армянская сторона муссирует в последнее время, то хотелось бы напомнить как армянским официальным лицам, так и некоторым зарубежным посредникам о том, что Азербайджан на протяжении долгого времени в ходе переговорного процесса, предлагал статус автономии армянскому населению Карабахского региона, надеясь на то, что Армения выполнит 4 резолюции СБ ООН и выведет свои войска с оккупированных азербайджанских территорий мирным путём.

Однако армянская сторона предпочла путь присвоения чужих территорий, сохранения статуса-кво и отказа от мирного решения конфликта, отказавшись от этого предложения. Азербайджан используя своё законное право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, принудил Армению военно- политическим путём к выполнению этих требований международного сообщества, обязательных к исполнению всеми сторонами.

Армения, заняв непримиримую максималистскую позицию, при попустительстве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не только отказывалась выполнять резолюции СБ ООН, но и открыто провоцировала новую войну, чтобы закрепить захваченные азербайджанские территории. Теперь же господин А. Мирзоян, немного придя в себя после сокрушительного поражения, набравшись наглости, вновь пытается реанимировать старые армянские требования о статусе, обсуждение которых в данном контексте вообще не является предметом для переговоров.

Стараясь понравиться зарубежной диаспоре и радикалам из оппозиции, которых он продолжает бояться как огня, после событий ноября 2020 ‬года в Ереване, А. Мирзоян снова затянул свою старую песню о том, что переговорный процесс должен проходить в рамках Минской группы ОБСЕ, которая по его мнению, является "единственным" форматом переговоров, признанным международным сообществом.

Армянская сторона долго использовала в своих целях посредничество сопредседателей, которые цацкались с ней как с "грудным ребёнком", пытаясь безрезультатно добиться от Азербайджана односторонних уступок. Так как сопредседателям Минской группы ОБСЕ не удалось сделать ничего конкретного для решения конфликта, кроме потакания Армении в затягивании переговоров и замораживании ситуации, то эффективность их деятельности по меткому выражению Президента Ильхама Алиева "была равна нулю".

События вокруг Украины сделали невозможной дальнейшую совместную деятельность сопредседателей, тем более по организации мирных переговоров. Несмотря на то, что глава МИД и другие высокопоставленные армянские чиновники продолжают утверждать, что видят переговорный процесс только в этом формате, то это значит, что они не заинтересованы в реальных результатах и не хотят мирного соглашения в надежде на будущий реванш.

Кроме того, если армянская сторона продолжает настаивать на посреднических услугах сопредседателей, то как можно объяснить то, что все подписанные и достигнутые трехсторонние Заявления и двусторонние договорённости были приняты без их участия.

Попытки А. Мирзояна аппелировать к тому, что мандат сопредседателей никто не может отменить кроме ОБСЕ и международное сообщество продолжает "настаивать" на их посредничестве, не выдерживает никакой критики, так как в ОБСЕ все решения принимаются и действуют на основе консенсуса всех стран- членов этой организации.

Позицию Азербайджана относительно будущего сопредседателей следует понимать как то, что консенсуса по этому вопросу больше нет и значит в услугах сопредседателей надобности тоже. Ведь всем давно уже ясно, как божий день, кроме А. Мирзояна и компании, что все успехи в деле прекращении огня, начала процесса делимитации и демаркации, переговоров по открытию транспортных коридоров и мирному соглашению, были достигнуты в результате прямых переговоров Азербайджана и Армении при посредничестве России и ЕС.

А. Мирзоян очень часто в своих комментариях повторял заученные фразы о том, что считает позицию Азербайджана "неконструктивной", ввиду того, что мол использование силы в современном мире не может считаться решением конфликта. При этом он умалчивает о том, что использование Азербайджаном силы было ответом на многочисленные провокационные действия армянской стороны на линии соприкосновения и фактический выход Армении из переговорного процесса после известного выражения армянского лидера о том, что "Карабах это Армения и точка", которые послужили началу Второй Карабахской войны и полностью соответствовало международному праву.

А. Мирзоян якобы совсем не в курсе того, что мир давно поменялся и его "взгляды" не отвечают современной геополитической ситуации, причём это Армения первой применила силу и оккупировала 20% территории Азербайджана и удерживала ее почти 30 лет, именно опираясь на вооружённую силу.

В своих недалеких по смыслу комментариях А. Мирзоян коснулся темы открытия новых транспортных коридоров, где вновь стал рассусоливать о том, что Армения выступает против изменения направления Лачинского коридора и экстерриториальности Зангезурского коридора, считая это направление просто транспортным маршрутом, а при этом продолжал настаивать на том, что есть некая понятная, только Армении, разница между ним и действующим Лачинским коридором, отказывая Азербайджану в праве устанавливать аналогичный контрольный режим, ссылаясь на понятные только ему пункты трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года.

Так как искусствоведу А. Мирзояну довольно трудно пока постичь азы международного права, то наверное пришло время его коллегам разъяснить своему шефу, что изменение маршрута Лачинского коридора предусмотрено в трёхстороннем Заявлении, статус Зангезурского коридора будет соответствовать статусу Лачинского коридора на принципах взаимности, а если армянская сторона будет продолжать упорствовать и под надуманными предлогами отказывать азербайджанской стороне в праве иметь свободный доступ через свою территорию, то у Азербайджана есть альтернативный маршрут через Иран, а Армения будет продолжать оставаться в транспортной изоляции.

Ссылки А. Мирзояна на некие обстоятельства и то, что Лачинский коридор имеет совсем отличный от Зангезурского коридора статус и местоположение полностью не состоятельны и являются отговоркой. Армянская сторона играясь с этой темой, совсем не учитывает тот факт, что терпению Азербайджана придёт конец и будут предприняты необходимые меры по установлению соответствующего азербайджанского контроля над этим маршрутом.

Армянская дипломатия давно избрала тактику тенденциозного одностороннего толкования достигнутых с Азербайджаном договорённостей и А. Мирзоян следуя этой тактике утверждает, что есть различие в статусе Нахчыванской Автономной Республики и территории на которой временно размещены миротворцы, что является полным блефом, так как статус НАР закреплён в Конституции Азербайджана 1995 года.

Территория, на которой размещены миротворцы не имеет и не будет иметь никакого особого статуса, как бы не старалась армянская сторона. Призывая к разблокированию всех транспортных маршрутов в одностороннем порядке, при этом ничего со своей стороны не предпринимая, армянский Министр ИД забывает о том, что у Азербайджана есть действующие транспортные маршруты, в том числе и в Нахчыван в отличии от Армении, которая своей экспансионистской политикой сама себя поставила в состояние блокады.

Армения до настоящего момента ничего конкретно не сделала для открытия транспортных коридоров, ограничиваясь участием в трёхсторонних встречах и выдвигая всевозможные предусловия, что показывает неискренность и двуличность армянской стороны, которая ради собственных корыстных интересов наносит вред региональной безопасности, интересам своих традиционных союзников и ЕС, которым эти коридоры необходимы.

Не разбираясь элементарно ни в вопросах дипломатии, ни в протоколе, А. Мирзоян поручает своим высокопоставленным сотрудникам из ряда вон выходящие вещи, которые в голову не придёт никому мало-мальски разбирающемуся в международных отношениях.

Сотрудники внешнеполитического ведомства Армении, после того как представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, зарубежные делегации из различных стран и международных организаций посещали азербайджанский город Шушу и другие освобождённые территории, вызывали представителей этих стран и организаций в Ереване в МИД Армении, где им выражался резкий протест в связи с посещением "армянских оккупированных территорий", что вызвало у зарубежных дипломатов удивление и возмущение.

Постоянные инсинуации и спекуляции А.Мирзояна на тему неких "нерешённых" гуманитарных вопросов, связанных с судьбой захваченных через 2 недели после окончания боевых действий диверсантов и "памятников культурного армянского наследия", установленных после оккупации азербайджанских территорий, как символ вечной принадлежности этих территорий Армении, ничем иным как словоблудием назвать нельзя.

Проанализировав интервью господина А. Мирзояна можно прийти к выводу, что он устроил "бурю в стакане воды", которая наносит вред самой Армении и ещё не начавшемуся переговорному процессу.

"Разбушевавшийся" Арарат Самвелович совсем забыл, что у Азербайджана есть средства и возможности принудить Армению исполнять свои обязательства, а не вилять хвостом, чтобы ничего не делая получить то что хочется.

Как бы не старался А. Мирзоян, все его "комментарии" больше похожи на детский лепет, который не идёт ни в какое сравнение с программным развёрнутым выступлением Президента Ильхама Алиева на форуме, где был дан глубокий анализ ситуации в современном мире, проблем международной безопасности, а также были посланы конкретные сигналы с мирными призывами армянской стороне, которые они, к сожалению, до сих пор не поняли.