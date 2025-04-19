Вниманию водителей!

- На этой улице ограничат движение транспорта

С сегодняшнего вечера будет ограничено движение транспорта на участке улицы Сулеймана Везирова в Хатаинском районе (от здания Бакинского Европейского лицея до проспекта Бабека).

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ограничение движения будет действовать до завершения ремонтных работ.

"Водителей просят отнестись к работе с пониманием и заранее использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения", - подчеркнули в ведомстве.