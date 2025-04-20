В Азербайджане двух школьников выгнали с экзамена

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 20 апреля провёл выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, один участник был удалён с экзамена за наличие мобильного телефона, а другой - за использование "умных" часов.

По этим фактам будет проведено расследование.