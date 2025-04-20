https://news.day.az/society/1746335.html В Азербайджане двух школьников выгнали с экзамена Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 20 апреля провёл выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования. Как сообщили Day.Az в центре, один участник был удалён с экзамена за наличие мобильного телефона, а другой - за использование "умных" часов. По этим фактам будет проведено расследование.
В Азербайджане двух школьников выгнали с экзамена
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 20 апреля провёл выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, один участник был удалён с экзамена за наличие мобильного телефона, а другой - за использование "умных" часов.
По этим фактам будет проведено расследование.
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