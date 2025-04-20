В Агстафе похитили двухлетнего ребенка

19 апреля в селе Ашагы Гёйчали Агстафинского района распространилась тревожная информация о похищении маленького ребёнка во время свадьбы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 57-летний Тельман Омаров забрал двухлетнюю девочку прямо с торжества и увёз её к себе домой. Когда родители попытались вернуть дочь, мужчина выпустил на них собаку, которую держал во дворе.

На момент происшествия Омаров находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники полиции. Девочка благополучно возвращена родителям.

В настоящее время проводится расследование инцидента.