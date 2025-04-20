https://news.day.az/society/1746255.html В Агстафе похитили двухлетнего ребенка 19 апреля в селе Ашагы Гёйчали Агстафинского района распространилась тревожная информация о похищении маленького ребёнка во время свадьбы. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 57-летний Тельман Омаров забрал двухлетнюю девочку прямо с торжества и увёз её к себе домой.
В Агстафе похитили двухлетнего ребенка
19 апреля в селе Ашагы Гёйчали Агстафинского района распространилась тревожная информация о похищении маленького ребёнка во время свадьбы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 57-летний Тельман Омаров забрал двухлетнюю девочку прямо с торжества и увёз её к себе домой. Когда родители попытались вернуть дочь, мужчина выпустил на них собаку, которую держал во дворе.
На момент происшествия Омаров находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники полиции. Девочка благополучно возвращена родителям.
В настоящее время проводится расследование инцидента.
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