Названы 12 улиц в Баку, на которых сейчас пробки
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
6. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.
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