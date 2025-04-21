Названы 12 улиц в Баку, на которых сейчас пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

6. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.