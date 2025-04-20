В набирающем популярность аниме заметили Лаврова

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова заметили в новой серии набирающего популярность аниме-сериала "Лазарь".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Также обсуждения на эту тему ведутся в Threads. Пользователи обратили внимание на персонажа, черезчур похожего на главу МИД РФ. Он одет в деловой костюм темно-синего цвета, носит очки и галстук.

Перед ним на трибуне стоит табличка Russia.

Данный персонаж мелькает всего несколько секунд на Генассамблее ООН, где идет обсуждение по теме экологии.