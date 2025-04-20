https://news.day.az/unusual/1746385.html В набирающем популярность аниме заметили Лаврова - ФОТО Министра иностранных дел России Сергея Лаврова заметили в новой серии набирающего популярность аниме-сериала "Лазарь". Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН". Также обсуждения на эту тему ведутся в Threads. Пользователи обратили внимание на персонажа, черезчур похожего на главу МИД РФ.
В набирающем популярность аниме заметили Лаврова - ФОТО
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова заметили в новой серии набирающего популярность аниме-сериала "Лазарь".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН".
Также обсуждения на эту тему ведутся в Threads. Пользователи обратили внимание на персонажа, черезчур похожего на главу МИД РФ. Он одет в деловой костюм темно-синего цвета, носит очки и галстук.
Перед ним на трибуне стоит табличка Russia.
Данный персонаж мелькает всего несколько секунд на Генассамблее ООН, где идет обсуждение по теме экологии.
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