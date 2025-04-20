Когда станут известны результаты выпускных экзаменов в Азербайджане?

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провёл 20 апреля выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, с 21 апреля началась обработка протоколов и бланков ответов.

Поскольку проверка письменных заданий с открытыми ответами требует времени, объявление результатов ожидается в течение ближайших пяти недель.

Отмечается, что после завершения экзамена участникам было разрешено забрать с собой экзаменационные книжки с заданиями.

Правильные ответы на использованные в экзамене тестовые задания (закрытого и открытого типа, подлежащие кодировке) будут опубликованы на официальном сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.