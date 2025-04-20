МВФ ухудшит прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) может ухудшить прогноз роста глобальной экономики из-за введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, во вторник, 22 апреля, спустя три недели после решения о повышении тарифов опросы и прогнозы позволят оценить первоначальные последствия от действий администрации американского лидера.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, несмотря на снижение темпов роста мировой экономики, рецессии не будет. В некоторых странах следует ожидать более высокую инфляцию, а ситуация на финансовом рынке будет более напряженной.