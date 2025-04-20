https://news.day.az/economy/1746267.html МВФ ухудшит прогноз роста мировой экономики - Причина Международный валютный фонд (МВФ) может ухудшить прогноз роста глобальной экономики из-за введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
МВФ ухудшит прогноз роста мировой экономики - Причина
Международный валютный фонд (МВФ) может ухудшить прогноз роста глобальной экономики из-за введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его данным, во вторник, 22 апреля, спустя три недели после решения о повышении тарифов опросы и прогнозы позволят оценить первоначальные последствия от действий администрации американского лидера.
По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, несмотря на снижение темпов роста мировой экономики, рецессии не будет. В некоторых странах следует ожидать более высокую инфляцию, а ситуация на финансовом рынке будет более напряженной.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре