Преступник, скрывавшийся за границей, доставлен в Азербайджан и арестован

В Сабаильском районном суде города Баку состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении Наджимова Руслана Рафик оглу.

Как сообщает Day.Az, решение принято на основании ходатайства следователя и представления прокурора по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Было установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Руслан Наджимов (8 июня 1987 года рождения), подозревается в совершении преступлений, связанных с терроризмом, в составе устойчивой вооружённой группы (банды). Он пытался скрыться за рубежом, используя различные имена.

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ, Руслан Наджимов был задержан за границей, доставлен на территорию Азерайджана 15 апреля 2025 года и привлечен к следствию.

Суд принял решение об избрании в отношении Руслана Наджимова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.