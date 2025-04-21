https://news.day.az/world/1746448.html Крупный град разрушил дом в Небраске - ВИДЕО Почти 8-сантиметровый град разрушил дом в Небраске. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. От непогоды пострадала и Айова. Везде, где прошел шторм, разбиты и помяты машины, а также выбиты стекла в зданиях.
Крупный град разрушил дом в Небраске - ВИДЕО
Почти 8-сантиметровый град разрушил дом в Небраске.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
От непогоды пострадала и Айова. Везде, где прошел шторм, разбиты и помяты машины, а также выбиты стекла в зданиях.
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