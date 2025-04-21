https://news.day.az/world/1746448.html

Крупный град разрушил дом в Небраске - ВИДЕО

Почти 8-сантиметровый град разрушил дом в Небраске. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. От непогоды пострадала и Айова. Везде, где прошел шторм, разбиты и помяты машины, а также выбиты стекла в зданиях.