Крупный град разрушил дом в Небраске

Почти 8-сантиметровый град разрушил дом в Небраске.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

От непогоды пострадала и Айова. Везде, где прошел шторм, разбиты и помяты машины, а также выбиты стекла в зданиях.