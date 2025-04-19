В Баку представят Пасхальный мюзикл "Варавва"

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева - особенное событие этой весны - Пасхальный мюзикл "Варавва", который состоится в это воскресенье, 20 апреля в 18:30, сообщает Day.Az. Вечер организован христианской религиозной общиной Vineyard Azerbaijan.

На сцене оживёт история прощения, любви и жертвы - история, в которой Бог освобождает Варавву, прообраз каждого из нас, а Иисус Христос становится жертвой во имя спасения человечества и наших душ. Приходите прикоснуться к глубокой Пасхальной истине.

Пасха - это время радости, надежды и духовного обновления. Пасха - это торжество, посвященное чудесному Воскресению после распятия Иисуса Христа, искупившего грехи человечества. Согласно Евангелию, Христос воскрес на третий день после своей крестной смерти. Этот праздник символизирует победу жизни над смертью, добра над злом, света над тьмой.

Интересно, что в этом году впервые за восемь лет православная и католическая Пасха совпадут и будут отмечаться в один день. Последний раз такое знаменательное событие произошло в 2017 году. Совпадение дат Пасхи у западных и восточных христиан случается нечасто из-за разницы между используемыми календарями - григорианским у католиков и юлианским у православных. Однако в этом году более 2 млрд верующих смогут встретить величайший праздник христианства в единстве.

Вход свободный.

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