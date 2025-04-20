Рынку ПК предсказали нестабильное будущее

Специалисты компании International Data Corporation (IDC) оценили рынок персональных компьютеров (ПК) в первом квартале 2025 года. Отчет опубликован на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первом квартале 2025-го поставки компьютеров выросли на 4,9 процента по сравнению с предыдущим годом, на рынок было поставлено 63,2 миллиона единиц устройств. Специалисты IDC предсказали сегменту нестабильное будущее на фоне некоторых "попутных и встречных ветров", которые усложняют планирование спроса.

"Коммерческий спрос оставался высоким в первом квартале, но новый виток тарифов США может оказать прямое инфляционное воздействие", - отметил вице-президент по исследованиям в IDC Жан-Филипп Бушар. По его мнению, высокие американские пошлины могут обвалить рынок в 2025-м.

Причинами роста рынка остаются скорое окончание бесплатной поддержки операционной системы (ОС) Windows 10 и потребность потребителей и компаний в обновлении устройств. Лидеры рынка - Lenovo, HD и Dell - за год сохранили свои позиции. Так, доля Lenovo увеличилась с 22,8 до 24,1 процента.