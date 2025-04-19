Стало известно, когда завершатся ремонтные работы на крупном проспекте Баку

На участке проспекта Зии Буньядова от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с улицей Алияра Алиева в Баку ведутся ремонтные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, завершение ремонтных работ планируется сегодня вечером.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.