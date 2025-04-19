https://news.day.az/society/1746214.html Стало известно, когда завершатся ремонтные работы на крупном проспекте Баку На участке проспекта Зии Буньядова от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с улицей Алияра Алиева в Баку ведутся ремонтные работы. Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, завершение ремонтных работ планируется сегодня вечером.
Стало известно, когда завершатся ремонтные работы на крупном проспекте Баку
На участке проспекта Зии Буньядова от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с улицей Алияра Алиева в Баку ведутся ремонтные работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, завершение ремонтных работ планируется сегодня вечером.
Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.
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