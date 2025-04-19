Microsoft и Western Digital займутся добычей редкоземов из жестких дисков

Western Digital совместно с Microsoft и рядом специализирующихся на утилизации электроники компаний запустила в США программу переработки жестких дисков с целью сократить зависимость от поставок редкоземельных элементов из Китая и снизить углеродный след. Об этом сообщает портал Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жесткие диски остаются важным компонентом инфраструктуры центров обработки данных, где миллионы накопителей изнашиваются каждые 3-5 лет. До недавнего времени такие устройства отправлялись на свалки, что усугубляло проблему электронных отходов. Запрет Китая на экспорт редкоземельных материалов подтолкнул компании к поиску экологичных решений.

Согласно проекту, жесткие диски, в основном из дата-центров Microsoft, проходят процесс измельчения для полной защиты данных. После этого устройства поступают на переработку в Critical Materials Recycling (CMR) и PedalPoint Recycling. Первая извлекает редкоземельные элементы, а PedalPoint фокусируется на таких материалах, как золото, медь, палладий, сталь и алюминий. Отмечается, что используемые технологии переработки минимизируют воздействие на окружающую среду.

По заявлению Western Digital, проект уже позволил вернуть в экономический оборот свыше 21 тонны сырья. Эффективность извлечения ценных материалов достигает 80%, а для редкоземельных элементов - более 90%. Это существенно снижает выбросы парниковых газов, особенно по сравнению с добычей и транспортировкой руды.

Потенциал переработки жестких дисков огромен. На 2022 год в мире насчитывалось около 23 тыс. дата-центров с миллионами серверов, срок эксплуатации которых стремительно подходит к концу. К 2030 году ожидается, что объём электронных отходов достигнет 75 млн тонн, что лишь подчеркивает важность подобных инициатив.