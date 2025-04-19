Человекоподобные роботы впервые в мире приняли участие в полумарафоне

В Китае впервые прошёл полумарафон, в котором рядом с людьми приняли участие и человекоподобные роботы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, событие состоялось 19 апреля, в Пекине на полумарафоне в районе Ичжуан. На трассу длиной 21 километр вышли не только тысячи бегунов, но и около двадцати человекоподобных машин, разработанных различными научно-исследовательскими центрами и технологическими компаниями.

Некоторые из роботов отличались особенно высоким уровнем детализации: у одной модели была реалистичная женская внешность с возможностью улыбаться и подмигивать. Все механические участники были закреплены за персональными сопровождающими, которые следили за их движением и при необходимости помогали.

По словам зрителя по имени Хе Сишу, роботы проявили завидную устойчивость и координацию, что говорит о заметном прогрессе в развитии робототехники.

Некоторые машины даже выглядели весьма креативно: один робот вышел на старт в кроссовках, другой - с боксёрскими перчатками, а ещё один - с красной повязкой на лбу, на которой по-китайски было написано "Должен победить".

Однако не все участники на механических ногах смогли добраться до финиша. Один из роботов упал сразу после старта и смог подняться лишь спустя несколько минут. Другой потерял равновесие и столкнулся с ограждением, уронив при этом и своего тренера.