В этой стране запретили почти все полеты ВВС

Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Корея запретили почти все полеты, после того как один штурмовик потерял пулеметные контейнеры, а также пустые баки для топлива. Об этом сообщило агентство "Рёнхап", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Решено ввести ограничения на полеты всех своих самолетов, за исключением тех, которые проводят разведывательные операции или находятся в состоянии боевого дежурства", - указал изданию представитель ВВС Южной Кореи.

Как отмечено в публикации, данное решение приведет к приостановке крупномасштабных учений "Флаг свободы", которые проходят сейчас в Республике Корея при участии США. В них задействованы около 1100 военнослужащих двух стран, а также 90 самолетов. Ожидается, что учения возобновятся уже послезавтра.