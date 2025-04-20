https://news.day.az/sport/1746353.html Плей-офф: "Гянджа" одержала победу над "Шеки" В рамках стадии плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги продолжаются вторые игры серии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоялся один матч - команда "Гянджа" на своей площадке уверенно обыграла "Шеки" со счетом 94:71.
Баскетбольная лига Азербайджана
Плей-офф: "Гянджа" одержала победу над "Шеки"
В рамках стадии плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги продолжаются вторые игры серии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоялся один матч - команда "Гянджа" на своей площадке уверенно обыграла "Шеки" со счетом 94:71.
Поскольку в первой встрече победу одержал клуб из Шеки (85:84), для определения участника следующего этапа потребуется третий матч.
Победитель этой серии в полуфинале встретится с сильнейшим в паре "Сабах" - "Серхедчи".
Баскетбольная лига Азербайджана
Стадия плей-офф
20 апреля
14:00. "Гянджа" - "Шеки" - 94:71 (28:22, 21:13, 22:21, 23:15)
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