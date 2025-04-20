Плей-офф: "Гянджа" одержала победу над "Шеки"

В рамках стадии плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги продолжаются вторые игры серии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоялся один матч - команда "Гянджа" на своей площадке уверенно обыграла "Шеки" со счетом 94:71.

Поскольку в первой встрече победу одержал клуб из Шеки (85:84), для определения участника следующего этапа потребуется третий матч.

Победитель этой серии в полуфинале встретится с сильнейшим в паре "Сабах" - "Серхедчи".

Баскетбольная лига Азербайджана

Стадия плей-офф

20 апреля

14:00. "Гянджа" - "Шеки" - 94:71 (28:22, 21:13, 22:21, 23:15)