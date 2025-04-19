https://news.day.az/society/1746193.html В море на бакинском бульваре найдено тело На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило обращение помочь извлечь тело человека из моря на территории Приморского национального парка в Баку. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место были привлечены водолазы и спасатели соответствующей Госслужбы МЧС.
В море на бакинском бульваре найдено тело
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило обращение помочь извлечь тело человека из моря на территории Приморского национального парка в Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место были привлечены водолазы и спасатели соответствующей Госслужбы МЧС.
Тело было извлечено из воды и передано по назначению.
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