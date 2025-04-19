В море на бакинском бульваре найдено тело

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило обращение помочь извлечь тело человека из моря на территории Приморского национального парка в Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место были привлечены водолазы и спасатели соответствующей Госслужбы МЧС.

Тело было извлечено из воды и передано по назначению.