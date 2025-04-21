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В Азербайджане скоро завершат выплату апрельских пенсий - ДАТА

Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует завершить выплату пенсий в полном объеме по республике 22 апреля. Как передает Day.A, об этом АПА сообщили в Государственном социальном фонде. В этот день будут выплачены пенсии и лицам, назначенной им на льготных условиях.