В Азербайджане скоро завершат выплату апрельских пенсий

Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует завершить выплату пенсий в полном объеме по республике 22 апреля.

Как передает Day.A, об этом АПА сообщили в Государственном социальном фонде.

В этот день будут выплачены пенсии и лицам, назначенной им на льготных условиях.