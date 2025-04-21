О чем не знает фон дер Ляйен. Или не хочет знать

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан практически завершил свой участок будущего Зангезурского коридора. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы поставить точку в строительных работах, и дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (граница с Арменией) будет полностью готова к эксплуатации.

Фундамент был заложен в октябре 2021 года с участием президентов Азербайджана и Турции. За менее чем четыре года была построена 124-километровая магистраль, являющаяся автомобильным сегментом Зангезурского коридора. А 43 километра пути, приходящиеся на территорию Армении, даже не начинали строиться.

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался в очередной раз заболтать обязательство Еревана по открытию Зангезурского коридора предложением открыть железнодорожное сообщение по линии Горадиз-Ерасх, которым будут пользоваться на равноправной основе и та, и другая стороны. "Армения готова уже сейчас", - заявил Пашинян, продолжающий делать вид, что не понимает, почему ни о каком равенстве в позициях сторон речи быть не может.

Похвально, что Ереван заговорил о дороге через Зангезур, но Армения не может и не будет пользоваться азербайджанскими дорогами на тех же условиях, на каких будет функционировать Зангезурский коридор. Она слишком много должна Азербайджану, чтобы тешить себя мыслью о равновесном партнерстве. Равновесное партнерство на транспортных коридорах у Азербайджана с Россией, Ираном, Грузией, но отношения с Арменией совсем из другой категории. Армения для Азербайджана - не региональный партнер для взаимовыгодного сотрудничества, а оккупант, совершивший этнические чистки и геноцид азербайджанского народа, осуществивший тотальные разрушения и нанесший ущерб нашей стране на десятки миллиардов долларов. И не будем забывать, что сегодняшнее миролюбие Еревана - это результат не доброй воли и прихода к истине, а военного поражения. Многие в мире сейчас хотят, чтобы это прошлое было сдано в архив и Баку с Ереваном начали строить отношения с чистого листа. С чистого листа не получится. Хотя бы потому, что сосед до сих не принес даже элементарных извинений за содеянное и не покаялся в кровавых деяниях против азербайджанского народа. Наоборот, идет спешный ребрендинг образа Армении - с "победителя" на "жертву".

Вероятно, Пашинян все же искренне хочет и открытия коммуникаций, и сотрудничества. Но мало хотеть. Кроме того, каждый свой шаг он обставляет так, чтобы все выглядело как большое одолжение Азербайджану, хотя все вокруг понимают, что к чему. Пусть бы себе развлекался, но все эти репризы отнимают время. И пока Пашинян медлит, в его стране формируется фронт против коридора через Зангезур. Три года назад реализовать проект ему было проще, чем сегодня. Но это, конечно, не наша проблема.

"Армения должна объявить, что выходит из переговоров по соединению основной территории Азербайджана с Нахчываном через Мегри (Западный Зангезур), что грозит ей тупиком", - заявил журналистам экс-премьер Хосров Арутюнян, возглавлявший правительство Армении в годы оккупационной Первой карабахской войны. Реваншист убеждает, что дорога ничего не даст армянам, зато соединит Азербайджан с Турцией. "Получается, нам нужно вложить 150 миллионов долларов из наших средств, построить железную дорогу, чтобы Азербайджан мог соединиться с Турцией удобной дорогой?", - возмущается Арутюнян, который в бытность премьером лично предлагал взорвать железную дорогу через Зангезур, утверждая, что "нет железной дороги - нет проблем".

Есть достаточно причин, по которым дороги на условиях, как говорит Пашинян, обоюдности между Азербайджаном и Арменией не будет. Наверняка, в Ереване понимают, что упрямство в этом вопросе неуместно. И от этого упрямятся еще больше. Армения все ближе подходит к той черте, за которой останется без разблокированных коммуникаций вообще, несмотря на все усилия покровителей изменить ситуацию. Достаточно вспомнить недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите ЕС-Центральная Азия в Самарканде. Еврочиновница расписывала особую значимость и незаменимость армянского транзита после открытия Азербайджаном и Турцией границ с Арменией. Говорилось об этом так, будто в регионе не существует действующих коридоров и налаженной логистики, а вот Армения полностью готова обеспечить международный транзит в сотни миллионов тонн, и осталось только поднять шлагбаум. Как сказал по этому поводу Президент Ильхам Алиев, "мы можем понять чувства европейских бюрократов по отношению к Армении, но вы не можете игнорировать карту".

Выходит, что ЕС в лице президента Еврокомиссии игнорирует все, что сделано Азербайджаном и Грузией для того, чтобы госпожа фон дер Ляйен могла сегодня обсуждать со странами ЦА партнерство по редкоземельным материалам. Не будь коридоров, построенных Азербайджаном и идущих через Грузию, у нее не было бы такой возможности.

Примечательно, что до перехода Армении под опеку Макрона, выгоду Зангезурского коридора соседи понимали. Об этом говорят публикации в армянских СМИ. Из публикаций того периода можно узнать много интересного. Армянские железнодорожники тогда еще не боялись высказывать свое мнение и приветствовали перспективу запуска железной дороги.

Железная дорога через Нахчыван была главной грузовой магистралью Армянской ССР. Из Армении шли и другие железнодорожные линии: первая - через Айрум в Тбилиси и далее через Сухуми, вторая - из Иджевана в Газах и далее к каспийскому побережью. Но и по той, и по другой можно было пускать составы максимум в 1 900 тонн, тогда как через Нахчыван - до 4 500 тонн, писали армянские СМИ в 2021 году.

Председатель Совета ветеранов ЮКЖД Левон Акопян рассказывал журналистам, что дорога проходила по ровной местности, и по ней можно было пускать более тяжелые составы. К тому же они могли идти быстрее, а значит, пропускная способность у дороги была выше. Поэтому в советское время все основные грузы в Армению - зерно, металлы, нефтепродукты - возили по этому маршруту. "Если железная дорога будет запущена, мы должны будем думать об интересах нашей страны, то есть об удобной и дешевой доставке наших грузов в Россию и Иран", - с энтузиазмом говорили ветераны железной дороги Армении. В тот период уже делались первые расчеты. Утверждалось, что для экономического развития и всего народного хозяйства Армении необходимо в первые три года довести грузооборот по железной дороге до 5 млн. тонн. Потому что рост экономики республики возможен только в условиях эксплуатации действующего железнодорожного участка Ереван-Тбилиси-Баку-Москва, причем, уже сегодня, а не через два года.

В том же 2021 году, в преддверии, как все думали, скорой разблокировки коммуникаций, общественная организация "Союз информированных граждан" решила изучить состояние армянских железных дорог. С итогами того исследования очень полезно было бы ознакомиться госпоже фон дер Ляйен, которая считает, что открытие границ Армении все решит, и наступит "золотой век" торговли между Азией и Европой.

Согласно исследованию организации, в течение трех десятилетий большая часть железных дорог в Армении была заброшена, а в некоторых случаях демонтирована. Заросли травой дороги к госграницам с Турцией и Азербайджаном. Армянская сторона демонтировала участок железной дороги от Ерасха до Садарака. Демонтированы около километра путей к границе с Турцией. Полностью заброшена дорога от Иджевана до госграницы Азербайджана. Когда-то по этой дороге, построенной в начале 80-х, ходили поезда Ереван-Иджеван-Агстафа-Гянджа-Евлах-Баку. Последний поезд проехал по этому маршруту в 1992 году. Эксперты признают, что дорога местами разграблена или разрушена. Причем, воры унесли не только железнодорожные электропровода, но и опоры линии электропередачи, разграбили здания станций и полустанков. Воровство продолжается и сейчас. Так, в 2020 году полиция сообщила, что некто разобрал и украл 18 деревянных железнодорожных шпал.

Полностью демонтировано около 40 км армянского участка железной дороги Ереван-Баку, проходившей через Мегри. Журналист Татул Акопян, посетивший Мегри в 2016 году, написал: "От 40-километровой железной дороги ничего не осталось. Железных рельсов и всей инженерной системы просто не существует". Другой журналист, Роберт Ананян, подтвердил, что рельсы Мегринской железной дороги демонтированы, а здания и тоннели полуразрушены. По словам бывшего депутата, уроженца Мегри Давида Матевосяна, местную железную дорогу начали демонтировать во время президентства Роберта Кочаряна - в 2003 году.

В октябре 2018 года Следственный комитет выпустил сообщение о том, что, согласно предварительному расследованию, участок Гафан-Мегри, переданный ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" в 2008 году по концессионному соглашению, был "полностью демонтирован и расхищен" в 2010-2011 годах. Вместо бывшей железной дороги (на месте снятых рельсов и опор) теперь проходит грунтовая дорога, ведущая из Мегри в село Нрнадзор. Как свидетельствуют армянские СМИ, остальные части железнодорожной сети Армении фактически также простаивают.

Согласно расследованию, опубликованному службой новостей Общественного телевидения Армении, участок железной дороги был демонтирован по заказу министерства обороны в 2003 году, когда министром был Серж Саргсян, и был продан Зангезурскому медно-молибденовому комбинату. Следствие установило, что замминистра обороны Юрий Хачатуров подписал договор с некой компанией, которая будет получать соответствующую сумму за разбор каждых 15 метров дороги. В договоре речь шла о 30-километровом участке от Мегри до Гафана. Всего было продано 2 тысячи тонн снятых рельсов. Точно так же была разобрана и распродана в период армянской оккупации 132-километровая дорога от Горадиза до Агбенда. Та самая, которую сегодня восстановил Азербайджан.

Подводя итог, Союз информированных граждан констатирует, что значительная часть железнодорожной сети Армении находится в заброшенном состоянии, а проходивший через Мегри участок железной дороги Ереван-Баку полностью демонтирован.

В сложившейся ситуации единственным транспортом для транзита грузов через территорию Армении будет, похоже, гужевой. Страна со сложным рельефом, где прокладка автомобильных дорог (мы уже не говорим о железных дорогах) требует миллиардных вложений, не может обеспечить транзит таких объемов грузов, какие последуют после запуска достигнутых в Самарканде договоренностей.

Ну, если госпожа фон дер Ляейн готова ждать...