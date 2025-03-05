Армения делает последнюю попытку не открывать Зангезурский коридор

Автор: Лейла Таривердиева

"Все дороги Армении открыты для Азербайджана".

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в статье, опубликованной накануне в армянских СМИ.

Статья дает основания говорить о некотором прогрессе в головах правящей команды Армении. Однако в целом, ситуация пока остается прежней. Армения все еще не готова к пониманию реалий, в которых она не может ставить условия. Из-за этого непонимания страна все еще остается в изоляции, и вряд ли из нее выйдет, пока ее лидер утверждает, что "Армения никогда не брала на себя никаких ни письменных, ни устных обязательств, не соглашалась и даже не намекала на то, что обеспечение безопасности на ее территории, включая международные или азербайджанские пассажирские или грузовые перевозки, должно или может быть делегировано другой стране".

Между тем, в 9-м пункте Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года сказано, что "контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". Пашинян поставил подпись под этим документом, и его попытки утверждать обратное оскорбляют наш интеллект. Было бы более приемлемо, если бы Пашинян честно сказал, что хочет переиграть этот момент, так как изменилась геополитическая ситуация и российских пограничников на восточных границах Армении больше не будет. Это было бы полезнее для него, чем отрицать реалии и лишний раз показывать себя не заслуживающим доверия политиком. Отрицать очевидное это не выход из ситуации.

Пашинян так же не прав, говоря, что Армения не имеет односторонних обязательств. Открытие Зангезурского коридора это одностороннее обязательство Армении. Открытие прочих коммуникаций будет зависеть от того, как Ереван справится с этой задачей. Пока не решен этот вопрос, Азербайджан не откроет соседям никаких дорог, трубопроводов или линий электропередач, о которых говорил армянский премьер.

Никол Пашинян не может не понимать, что вопрос дороги через Зангезур - принципиальный и отложить его на потом, на туманную перспективу невозможно. По большому счету, Азербайджан прекрасно обходится уже более 30 лет без армянских дорог и сможет обойтись без них еще столько же. Открытие коммуникаций для страны-оккупанта, принесшей азербайджанскому народу много зла и бед, это будет жестом доброй воли и огромной уступкой в ответ на добросовестное выполнение Ереваном пункта 9-ть документа от 10 ноября.

Азербайджану все равно, силы каких государств будут обеспечивать безопасность его грузов, транспортных средств и граждан на армянской территории. Для него главное, чтобы эта безопасность была железно гарантирована. Официальный Ереван же при всем желании не способен этого сделать самостоятельно даже на 40-километровом пути через Мегри. За эти 20-30 минут с азербайджанскими составами и автокараванами много чего может произойти. Это Армения с ее националистическим безумием и цветущим реваншизмом. Пашинян и сам это знает. Не может не знать. Поэтому следующее предложение, прозвучавшее в его статье, следует расценивать как пустую демагогию и попытку заболтать решение реальных вопросов. Он пишет:

"...с точки зрения готовности физической инфраструктуры, например, грузовые автомобили могут въезжать на территорию Республики Армения по участку Лачин-Корнидзор через КПП Корнидзор, проезжать по нашим дорогам до армяно-турецкой границы и въезжать в Турцию через КПП Маргара. То же самое и в обратном направлении. Физическая инфраструктура, необходимая для таких транзитных грузоперевозок, готова прямо сейчас, осталось принять де-юре решение. Мы готовы принять это решение, если будет заинтересованность со стороны Азербайджана и Турции".

А "если возникнет психологическая сложность для азербайджанских водителей и грузовиков", пишет армянский премьер, то грузоперевозки можно осуществлять турецкими грузовиками, или же грузовиками других стран. То есть проблема, по мнению Пашиняна, в психологическом настрое наших водителей, а не в реваншистских настроениях в его собственной стране? Пусть вспомнит о всеармянской истерике из-за песни "Карабах" в Ереване в исполнении иранских граждан, или же о сожженном флаге Азербайджана на открытии чемпионата мира по тяжелой атлетике. Мы уже не говорим о регулярных аутодафе, устраиваемых над государственными символами нашей страны по различным "праздничным" датам в Армении. Если Пашинян говорит о безопасности, пусть попробует сначала решить эти проблемы и доказать, что способен стоять за своими заверениями. Что касается грузоперевозок под турецким или каким-либо другим флагом, то эта мера была бы оправдана, если бы Азербайджан критически нуждался в армянском транзите. А он, еще раз подчеркнем, в нем не нуждается. Все, что нужно - это короткий и беспрепятственный проезд в НАР. Это все.

Высказывая несерьезные мысли, Никол Пашинян усиливает наши сомнения относительно того, стоит ли к нему вообще относиться всерьез. Так, премьер-министр Армении в который уже раз напоминает о том, что в 2022 году, мол, предложил Азербайджану открыть три альтернативных Зангезуру выхода на Нахчыван, а Баку отказался. При этом он забывает упомянуть, что по этим трем выходам уже был дан аргументированный ответ из Баку. Ни одно из этих предложений непригодно для осуществления эффективных международных грузоперевозок. А ничего другого азербайджанской стороне от Армении не нужно. Эта страна еще лет пятьдесят не будет для граждан Азербайджана туристическим направлением. Три дополнительных направления могут быть рассмотрены только после ввода в эксплуатацию Зангезурского коридора. Они нужны самой Армении, а не Азербайджану, но Баку мог бы пойти на какие-то встречные шаги, если Ереван выполнит таки свои обязательства и перестанет заниматься демагогией. Очевидно, что 40 километров дороги через Мегри совершенно несопоставимы с 300-ми километрами маршрута через всю Армению, предложенными в качестве альтернативы с выходом из Кяльбаджара. Так же растянут и неудобен вариант с выходом из Губадлинского района. Единственным коротким путем в Нахчыван из этого пункта мог бы быть Биченекский перевал, однако тут дорогу пришлось бы прокладывать на высоте 2346 метров над уровнем моря, по высокогорной местности со сложным рельефом. Эти условия исключают серьезный грузовой трафик.

О том, как Азербайджан относится к этим "альтернативам", в интервью местным телеканалам четко и ясно высказался Президент Ильхам Алиев. Он назвал непригодным для использования предложенные Ереваном маршруты в НАР и посоветовал соседям не заниматься в этом вопросе манипуляциями. "Предложенный ими маршрут из основной части Азербайджана в Нахчыван совершенно непригоден к пользованию. Пользоваться им в течение всего года будет невозможно, поскольку погодные условия и рельеф там очень суровые", - сказал Президент Ильхам Алиев. Глава государства заявил, что самый правильный вариант - проезд через территорию Мегри, по маршруту, существовавшему в советские времена.

Азербайджанский лидер также подчеркнул, что "люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан должны проходить без какой-либо проверки. В противном случае Армения навсегда останется тупиком. Если упомянутый мною маршрут не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте".

У армянской стороны не должно быть сомнений, что так оно и будет. И этих сомнений, думается, нет, потому что Ереван в последнее время робко заговорил о готовности обеспечить беспрепятственный проезд запломбированных грузов через Зангезур без остановок. То есть без таможенных и пограничных досмотров. А чтобы спасти лицо, Пашинян хочет обеспечения Азербайджаном на тех же условиях железнодорожного сообщения между Ерасхом и Мегри через Нахчыван. Отметим, что в Армении очень унылая ситуация с железными дорогами. Высокогорный рельеф делает осуществление железнодорожных проектов либо нереальным, либо чрезвычайно дорогостоящим. Да и автодороги оставляют желать лучшего. Доехать из Ерасха в Мегри можно только автотранспортом за 6 часов. Но даже не это главное. Пашинян просто хочет иметь хоть какой-то довод, которым мог бы объяснить своему кипящему обществу, почему открывает дорогу Азербайджану. С провалом прежних попыток спасти лицо, это его последняя надежда.

Что же касается удивления премьера Пашиняна тем, что от Ирана Азербайджан почему-то не требует коридора, а от Армении требует, то тут уже удивимся мы. К Ирану и к Армении у Баку совершенно разный подход, что определено последними 37 годами истории нашего региона. Армении еще очень далеко до того, чтобы встать для нашей страны в один ряд с другими членами международного сообщества. У нее огромный долг перед Азербайджаном, и она должна быть несказанно счастлива, что хотят с нее пока что так немного.