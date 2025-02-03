Армения доказала

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении не утихают страсти вокруг исполнения гражданами Ирана песни "Карабах" в центре Еревана. Граждане ИРИ приехали в Армению, видимо, на празднование Нового года и после праздника уехали. Почти целый месяц об их "преступлении" не было известно, пока один из армянских блогеров не забросил ролик в соцсети. Видео буквально взорвало армянское общество.

В ответ на разразившуюся гражданскую истерику власти начали принимать меры, было возбуждено уголовное дело по статье о разжигании ненависти и распространении вражды. В Уголовном кодексе нет статьи, которая бы запрещала петь на улице на иностранном языке, даже если это язык ненавистного тебе народа. Поэтому дело было возбуждено по другим обвинениями. Был задержан автор поста. Как сообщается, это владелец Центра независимых стратегических исследований Гариб Бабаян. Позднее был задержан и один из исполнителей - гражданин Ирана.

В принципе, можно понять претензии к Бабаяну. Появление ролика взбудоражило пещерные настроения, проецирующиеся на соседей и на собственные власти. Распалить общественность в Армении не сложно. Ненависть и агрессия, постоянно тлеющие в армянской среде, мгновенно вспыхивают от любой искры. У Армении масса проблем, очень серьезных и нерешаемых, но никакая из них не вызывает таких бурных эмоций и не поднимает на ноги половину нации, как ненависть к соседям.

Как сообщают армянские СМИ, суд отклонил решение об аресте Бабаяна, что вызвало новый взрыв возмущения общественности. Видимо, граждане ожидали, что за видео с исполнением песни "Карабах" его должны были немедленно четвертовать. За Бабаяна вступился так же омбудсмен. О судьбе гражданина Ирана вообще все позабыли. Пел? Значит, так ему и надо.

Потрясают комментарии армянских экспертов в СМИ. Общественный деятель Левон Айриян считает, что исполнение песни было организовано и согласовано с властями. "Театральная постановка, вероятно, была подготовлена для изучения процесса прихода турков в Армению. Мы все знаем, что если власть не поменяется, это произойдет. Мы ничего не делаем, чтобы этого не случилось, а когда турки заполнят страну, будем кричать, что это неправильно", - считает Айриян.

Окопавшийся в Ереване карабахский сепаратист Ким Габрелян заявил, что "ненавидеть врага и сеять вражду - это не одно и то же. Миллионы армян, проживающих в разных странах мира, до глубины души ненавидят турок, но их за это не осуждают. И они не могут судить, потому что это их наследственное право".

Сложившаяся ситуация свела на нет все заверения Никола Пашиняна в том, что Армения мечтает о мире, что в армянском обществе нет никакой ненависти и каждый армянин спит и видит, когда сумеет обняться с азербайджанскими соседями. Но все говорит о том, что куда ближе к реальности озвученные "журналистом" из Карабаха слова о наследственном праве армян ненавидеть азербайджанцев. "Предвидение" нациста Габреляна касаются даже не истории с песней, а с перспективой возвращения азербайджанских беженцев в Армению. Если армянство считает, что пещерная ненависть к азербайджанцам это их "наследственное право", о чем тут можно говорить?

В этой связи в очередной раз констатируем, насколько прав Азербайджан, не желая доверять безопасность Зангезурского коридора армянской стороне. Абсолютно исключено, что эта дорога будет в безопасности, если учесть все то, что происходит сегодня вокруг всего лишь песни, исполненной, может, и на нетрезвую голову. Трудно представить, что транзитные грузы, идущие со стороны Азербайджана, будут в сохранности, если позволить вмешиваться в это армянским таможенникам и пограничникам.

Пару лет назад Ереван объявил о создании при СНБ специального подразделения, которое будет заниматься обеспечением безопасности проезда грузов, транспортных средств и людей по проходящим через Армению международным коммуникациям. Коммуникации еще не построены и вряд ли появятся в ближайшие годы, зато уже есть бессмысленная структура. СНБ Армении умеет хорошо задерживать исполнителей песен, но с толпами обезумевших от ненависти граждан он не справится. Гарантии безопасности от Армении это пустой звук. О движении пассажиров по Зангезурскому коридору мы сейчас вообще не говорим, потому что для того, чтобы обеспечить безопасность азербайджанцев на территории Армении, Николу Пашиняну не хватит сил полиции и армии вместе взятых. Пока не будет перевоспитано армянское общество, пока армяне не будут избавлены от "наследственного права" на ненависть, даже о безопасности транзита грузов говорить пока что не приходится.

Именно поэтому Баку настаивает на контроле над коридором третьей стороны. Причем, той стороны, которой доверяет Азербайджан, а не "собутыльников" Армении вроде Франции. Кто это будет, другой вопрос. Сейчас же главная проблема, которую должен решить Пашинян, это перевоспитание армянского общества. Это, пожалуй, самая сложная задача из всех, что перед ним стоят. Какие бы позитивные шаги не делались со стороны армянских властей, они не дадут в конечном итоге результата, потому что собственное общество не позволит Пашиняну идти дальше определенного предела. Слишком долго оно пропитывалось нездоровыми испарениями национальной идеи, основанной на ненависти и кровожадных постулатах Нжде. О том, насколько все серьезно и как обширны метастазы, показал известный инцидент с сожжением азербайджанского флага на открытии Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване в апреле 2023 года. Надо быть крайне убежденным в своих действиях, чтобы на глазах международной спортивной общественности и миллионов болельщиков устроить аутодафе в прямом эфире. Эту убежденность дает вросшая в менталитет армянского народа ненависть.

Как с этим бороться? Об этом должно думать само руководство Армении, если оно на самом деле так рвется к миру и добрососедству, как заявляет. Тут мы ничем помочь не можем.