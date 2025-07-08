https://news.day.az/politics/1766339.html Председатель Верховного Меджлиса не будет считаться высшим должностным лицом Нахчыванской АР Председатель Верховного Меджлиса Нахчывана не будет считаться высшим должностным лицом Нахчыванской Автономной Республики. Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Председатель Верховного Меджлиса не будет считаться высшим должностным лицом Нахчыванской АР
Председатель Верховного Меджлиса Нахчывана не будет считаться высшим должностным лицом Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Согласно действующему законодательству, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР является высшим должностным лицом Нахчыванской АР. В данной статье также отражены полномочия высшего должностного лица Нахчыванской АР.
Законопроект предлагает отменить эту статью.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре