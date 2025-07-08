https://news.day.az/world/1766430.html Армянский бизнесмен вызван на допрос Армянский бизнесмен Гагик Царукян вызван на допрос в Антикоррупционный комитет Армении. Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ. Пока нет информации о том, в рамках какого дела он приглашен и в каком процессуальном статусе. Ранее мы сообщали, что в Армении проводят обыски по 51 адресу.
Армянский бизнесмен вызван на допрос
Армянский бизнесмен Гагик Царукян вызван на допрос в Антикоррупционный комитет Армении.
Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.
Пока нет информации о том, в рамках какого дела он приглашен и в каком процессуальном статусе.
Ранее мы сообщали, что в Армении проводят обыски по 51 адресу.
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