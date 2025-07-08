Армянский бизнесмен вызван на допрос

Армянский бизнесмен Гагик Царукян вызван на допрос в Антикоррупционный комитет Армении.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

Пока нет информации о том, в рамках какого дела он приглашен и в каком процессуальном статусе.

Ранее мы сообщали, что в Армении проводят обыски по 51 адресу.