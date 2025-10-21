Продолжаются задержания высокопоставленных лиц в Гюмри

Главный архитектор мэрии Гюмри Генрих Гаспарян и ещё один чиновник арестованы по обвинению в получении взятки.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении, возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток и злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами мэрии Гюмри.

Обвинения предъявлены, в том числе и главному архитектору. Всем инкриминируется совершение преступления в составе группы.

Напомним, ранее мэр Гюмри Вардан Гукасян был арестован на два месяца. Он был задержан накануне по обвинению в получении взятки в размере 10 тысяч долларов.