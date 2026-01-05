Эрвин Ибрагимович назвал перспективные сферы для привлечения азербайджанских инвестиций в Монтенегро

Монтенегро осознает и приветствует растущую роль Азербайджана как стратегического центра в региональной и глобальной экономике.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал заместитель председателя правительства и министр иностранных дел Монтенегро Эрвин Ибрагимович в интервью Trend по итогам своего недавнего визита в Баку.

"Участие Монтенегро в Первом международном инвестиционном форуме в Баку демонстрирует стремление Азербайджана диверсифицировать экономику, а также нашу готовность использовать инвестиционные возможности в различных секторах. Мы считаем, что стабильность, мир и устойчивое развитие в регионе, включая восстановление и развитие Карабаха, создают благоприятную среду для инвестиций. Мы ожидаем, что азербайджанский рынок привлечет внимание монтенегрских инвесторов, особенно тех, кто, укрепляя свои возможности и через региональное сотрудничество, стремится стать надежными участниками требовательного инвестиционного рынка", - заявил он.

Заместитель председателя правительства считает, что особенно перспективными сферами для инвестиций являются энергетика, инфраструктура, инновации, "зеленая" энергетика, недвижимость, городское развитие и проекты, основанные на принципах устойчивого развития.

Он добавил, что дополнительное продвижение инвестиционных возможностей Азербайджана в Монтенегро может существенно способствовать лучшему информированию делового сообщества и стимулированию конкретных инвестиций, которые укрепят экономические связи между нашими странами.

"В этом контексте особое значение имеет экономическая дипломатия, которая соединяет институции, деловые круги и инвесторов двух стран. Эти аспекты сотрудничества будут дополнительно обсуждаться в рамках предстоящей сессии Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству", - заявил Ибрагимович.

Он отметил, что помимо углубления сотрудничества в энергетическом секторе, Монтенегро видит значительные возможности для азербайджанских инвестиций в туризм, который является одной из ключевых сфер экономического развития страны.

"Существующее Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительствами Монтенегро и Азербайджана от 2011 года обеспечивает правовую основу для дальнейших инвестиций и укрепления взаимных связей. Значительное число азербайджанских туристов посещает Монтенегро, при этом наблюдается стабильный рост числа прибытий и ночевок, что подтверждает растущее признание Монтенегро как туристического направления. Прямые рейсы между Баку и Подгорицей или Тиватом дополнительно облегчают доступ и укрепляют туристическую и экономическую связанность.

Говоря о качестве инвестиций в Монтенегро, я всегда с удовлетворением отмечаю инвестицию в люксовый комплекс Portonovi, одну из самых значимых и узнаваемых азербайджанских инвестиций в Монтенегро, которая стала символом успешного сотрудничества между нашими странами. Эта инвестиция значительно способствовала развитию туризма, повысила международную узнаваемость Монтенегро и укрепила его позиционирование как престижного туристического направления. Мы рассматриваем такие примеры как модель, которую хотим дальше поддерживать через будущие проекты и новые партнерства с азербайджанскими инвесторами", - заявил заместитель председателя правительства.

Он отметил, что помимо туризма и энергетики, Монтенегро хотел бы видеть азербайджанские инвестиции в инфраструктурные проекты, медицинский и конгрессный туризм, а также в проекты устойчивого развития в национальных парках и северных регионах страны.

"Строительство ключевых инфраструктурных объектов, таких как автомагистраль Бар-Больяре, открывает дополнительные инвестиционные возможности и повышает доступность менее развитых регионов", - сказал Ибрагимович.

Он добавил, что членство Монтенегро в НАТО и ожидаемое вступление в Европейский союз дополнительно укрепляют доверие инвесторов, подтверждая, что страна является стабильной, безопасной и предсказуемой средой для инвестиций.

"Правительство Монтенегро поддерживает все серьезные и ответственные инвестиции, и опыт с уже реализованными азербайджанскими проектами показывает, что совместные инициативы могут значительно способствовать общему экономическому сотрудничеству между нашими странами", - подчеркнул заместитель председателя правительства.