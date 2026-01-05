Обнародованы данные по обслуживанию госдолга Азербайджана

По состоянию на 1 декабря 2025 года на обслуживание государственного долга из государственного бюджета Азербайджана было использовано 1 млрд 730,9 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство финансов, из этой суммы 1 млрд 210,6 млн манатов было направлено на исполнение обязательств по внешнему долгу, а 520,3 млн манатов - по внутреннему долгу.

По состоянию на 1 декабря 2025 года остаток средств Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям составил 192,9 млн манатов и 10 млн долларов США.

С учетом того, что в целях финансирования ряда крупных капиталоемких проектов, в том числе в сфере водоснабжения, расширения сети метро и других направлениях, ведутся переговоры с международными финансово-кредитными организациями.

Кроме того, ожидается подписание и утверждение кредитных соглашений по этим проектам в течение следующего года, на 2026 год установлен верхний предел внешнего государственного заимствования в размере 6 млрд манатов, а внутреннего государственного заимствования - 2 млрд манатов.

Верхний предел объема государственных гарантий, предоставляемых в течение года, определен на уровне 3 млрд манатов.