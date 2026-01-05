В некоторых частях Билясуварского и Лянкяранского районов не будет света

Сегодня в ряде населенных пунктов Билясуварского и Лянкяранского районов ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азерышыг" АО, в зоне обслуживания Билясуварской электрической сети на подстанции 110/35/10 кВ будут проводиться ремонтные работы на трансформаторе мощностью 20 МВА.

В связи с усилением оборудования с 12:00 до 13:00 ограничения в электроснабжении затронут часть города, а также села Агайры, Ашагы Джурали, Бейдили, Чайлы, Дервишли, Алиабад, Аскеробад, Хырмандалы, Юхары Джурали и Захматабад.

Кроме того, на территории Лянкяранской электрической сети запланированы ремонтные работы на воздушной линии электропередачи "Гиркан" напряжением 35 кВ. В связи с этим с 10:00 до 12:00 подача электроэнергии будет приостановлена в поселках Герметюк и Гиркан, а также в селах Косалар, Сиявар и Вель.

После завершения ремонтных и укрепляющих работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.