"Сары гялин" представили на иранском телеканале как армянскую мелодию

Проводится расследование в связи с исполнением азербайджанской народной песни "Сары гялин" Аразом Торосяном (Аразом Дарехом) на армянском и персидском языках под названием "Сары агчик".

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана.

Отметим, что песня "Сары гялин" была исполнена Аразом Торосяном в эфире государственного телевидения Ирана на армянском и персидском языках под названием "Сары агчик" и представлена как "армянская музыка".