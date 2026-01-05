https://news.day.az/society/1807430.html "Сары гялин" представили на иранском телеканале как армянскую мелодию - проводится расследование Проводится расследование в связи с исполнением азербайджанской народной песни "Сары гялин" Аразом Торосяном (Аразом Дарехом) на армянском и персидском языках под названием "Сары агчик". Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана.
