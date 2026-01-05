Samsung пересмотрела цены на ряд смартфонов

Компания Samsung официально пересмотрела цены на ряд смартфонов серий Galaxy A и Galaxy F в Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, изменения вступили в силу 5 января 2026 года и касаются всех вариантов памяти для моделей Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy F17.

Так, Galaxy A56 подорожал на 2000 рупий (22 доллара): топовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти теперь стоит 46 999 рупий (520 долларов), а базовая модель с 8/128 ГБ - 40 999 рупий (450 долларов). Galaxy A36 прибавил 1500 рупий (17 долларов) во всех конфигурациях, а Galaxy F17 вырос в цене на 1000 рупий (11 долларов).

На данный момент нет информации, коснутся ли повышения стоимости флагманские устройства Samsung, включая линейки Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.

Тем не менее ожидается, что цены на новые устройства Galaxy, которые выйдут в 2026 году, вырастут, поскольку стоимость памяти продолжает расти, как и комплектующих в отрасли в целом.