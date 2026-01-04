Число жертв военной операции США в Венесуэле выросло

Число погибших в результате проведения США военной операции в Венесуэле увеличилось до 80.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The New York Times.

Как указывает издание, число жертв может возрасти.

Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.

В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.

Новость обновляется