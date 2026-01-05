На мировой рынок выходят умные часы Oppo Watch S

Компания Oppo представила на мировом рынке умные часы Oppo Watch S с широкими возможностями отслеживания состояния здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, устройство оснащено 1,46-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 464 х 464 пикселей и плотностью 317 ppi. Его отличительной особенностью является пиковая яркость 3000 нит, обеспечивающая хорошую читаемость на открытом воздухе. Корпус из нержавеющей стали имеет толщину 8,9 мм и весит 35 грамм без ремешка. Часы работают под управлением ColorOS Watch 7.1 и оснащены SoС BES2800BP с 4 ГБ памяти EMMC.

Отслеживание физической активности включает более 100 режимов тренировок с настраиваемыми параметрами. Для мониторинга здоровья используются 8-канальный датчик сердечного ритма, 16-канальный датчик уровня кислорода в крови и датчик температуры запястья, проводят анализ сна, отслеживание уровня стресса и интегрированную оценку состояния тела и разума. Они соответствуют IP68 и 5ATM.

Возможности подключения включают Bluetooth 5.2, кроссплатформенное сопряжение двух смартфонов (Android 9.0+ и iOS 14.0+), обмен сообщениями на запястье. Двухдиапазонное позиционирование L1+L5 повышает точность определения местоположения. Пользователи могут управлять воспроизведением коротких видеороликов и дистанционно управлять камерой телефона с помощью часов.

Аккумулятор емкостью 339 мАч обеспечивает до 10 дней работы. В комплект входят часы с ремешком, встроенный зарядный кабель, руководство пользователя.