Рубио посчитал преждевременными разговоры о выборах в Венесуэле

Заводить речь о проведении выборов в Венесуэле еще рано, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью нескольким американским телеканалам, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Нынешнему режиму в стране уже 14 или 15 лет, демократические выборы должны были состояться давным-давно. (...) Я думаю, разговоры об этом в настоящий момент преждевременны, предстоит еще много работы", - заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что для Вашингтона в случае с Венесуэлой сейчас приоритетны вопросы, связанные с безопасностью и защитой интересов США.

"Мы даем людям в Венесуэле возможность решить проблемы, к которым привел режим Мадуро. И пока они их не решат, мы оставим в силе эмбарго на их нефть, они будут сталкиваться с давлением со стороны США. Мы продолжим атаковать наркосуда, если они будут двигаться в направлении США, мы продолжим захватывать суда, на которые суд в США наложил санкции", - добавил госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что происходящее не является войной между США и Венесуэлой.

"Это не война. Я имею в виду, что мы ведем войну против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а не против Венесуэлы", - подчеркнул Рубио.

Он повторил, что США обвиняют находящегося под стражей Николаса Мадуро в причастности к руководству преступной сетью "Картель де лос Солес", внесенной в прошлом году в США в список террористических организаций.

Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.

В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.