Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп утверждает, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, исполняющей обязанности главы государства, придется заплатить высокую цену, если ее действия не будут удовлетворять Вашингтон.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в интервью журналу The Atlantic.

По словам Трампа, "если она не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем [захваченный США президент страны Николас] Мадуро".

На вопрос относительно упреков в адрес администрации Трампа, что она насильственно навязывает Венесуэле модель управления, глава Белого дома изложил версию, согласно которой "восстановление и смена режима" в Боливарианской Республике "лучше того, что там наблюдается сейчас". "Хуже быть уже не может", - сказал он.

При этом, как пишет The Atlantic, Трамп в интервью отрицал, что решение о захвате Мадуро было принято исключительно из географических соображений в духе доктрины Монро. "Речь идет не о полушарии, а о стране. Речь идет об отдельных странах", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.

В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.