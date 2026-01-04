Раскрыта дата презентации новых флагманских смартфонов Samsung

Samsung проведет анонс новой флагманской линейки смартфонов Galaxy S26 25 февраля в Сан-Франциско, а их поступление в продажу ожидается в марте. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Базовая модель получит аккумулятор емкостью 4300 мАч, что на 300 мАч больше, чем у предшественника. Версия S26+ будет оснащена функцией "HDR-съемки с 3-кратным зумом", а топовый S26 Ultra - электронно-управляемым "экраном конфиденциальности", защищающим приватную информацию от посторонних взглядов.

Флагман предположительно будет использовать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 по всему миру, тогда как S26 и S26+ в некоторых регионах получат чипсет Exynos 2600.

Компания планирует сохранить цены новой серии на уровне прошлогодней линейки S25 для удержания рыночных позиций. Таким образом, базовая модель стартует с $799, S25 Plus - c $999, а S25 Ultra - c $1299.