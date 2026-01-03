В Азербайджане определены службы для сбора отходов на освобожденных от оккупации территориях
Указ Президента Ильхама Алиева "О совершенствовании управления отходами на освобожденных от оккупации территориях и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики" вступил в силу 1 января 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указ был подписан с целью обеспечения развития системы управления отходами в соответствии с современными требованиями и систематического осуществления этой деятельности на освобожденных от оккупации территориях.
Таким образом, сбор и транспортировка твердых бытовых отходов, а также других безопасных твердых отходов, образующихся на освобожденных от оккупации территориях, будут выполняться следующими юридическими лицами публичного права:
- по городу Шуша и Шушинскому району - Управление государственного заповедника города Шуша;
- по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам - Служба восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах;
- по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам - Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах;
- по Лачинскому району - Служба восстановления, строительства и управления в Лачинском районе;
- по городу Ханкенди, Агдеринскому и Ходжалинскому районам - Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах;
- по Кяльбаджарскому району - Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе.
Все имущество открытого акционерного общества Təmiz şəhər, связанное со сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов на освобожденных от оккупации территориях, а также других безопасных твердых отходов передано на баланс вышеуказанных юридических лиц публичного права.
