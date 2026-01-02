Дочь известного актера нашли мертвой

Дочь американского актера, режиссера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле Fairmont San Francisco в Калифорнии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TMZ.

В публикации отмечается, что смерть 34-летней Виктории констатировали медики, прибывшие по вызову.

"На данный момент причина смерти остается неизвестной, и официальные лица не предоставили дополнительных подробностей", - говорится в публикации.