Дочь известного актера нашли мертвой
Дочь американского актера, режиссера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле Fairmont San Francisco в Калифорнии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TMZ.
В публикации отмечается, что смерть 34-летней Виктории констатировали медики, прибывшие по вызову.
"На данный момент причина смерти остается неизвестной, и официальные лица не предоставили дополнительных подробностей", - говорится в публикации.
