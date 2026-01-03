Президент Колумбии заявил о возможном наплыве беженцев из Венесуэлы

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на фоне атаки США на Венесуэлу возможен наплыв беженцев в страну. Пост об этом появился в аккаунте Петро в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы только что завершили заседание Совета национальной безопасности, которое продолжалось с 3 часов ночи. На границе развертываются силы общественной безопасности, а также задействуются все имеющиеся у нас гуманитарные и вспомогательные ресурсы на случай массового притока беженцев", - написал глава государства.

Президент также добавил, что посольство Колумбии в Венесуэле переведено в режим приема обращений о помощи.

До этого колумбийский лидер призвал провести срочное заседание ООН и организации американских государств из-за происходящего в Венесуэле.