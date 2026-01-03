В Азербайджане изменен порядок расчета требуемой мощности для строительных объектов

В Азербайджане внесены изменения в "Порядок расчета требуемой мощности для строительных объектов".

Как передает Day.Az, соответствующее постановление премьер-министра Азербайджана Али Асадова вступило в силу 1 января 2026 года.

Согласно постановлению, в перечень коэффициентов мощности общественных зданий внесены следующие дополнения:

 
 

Наименование зданий и сооружений

Коэффициент мощности (cosφ)

Порядковый №

Объекты общественного питания:

  
27 В соответствии с мощностью светодиодов, Вт:
28 Менее 8 Вт 0,7  
29

От 8 Вт до 20 Вт (включая 20 Вт)

 0,85  
30

Более 20 Вт

 0,9  

Данное постановление вступило в силу 1 января 2026 года для ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше и вступит в силу 1 июля 2026 года для ламп накаливания мощностью от 25 Вт (включая 25 Вт) до 60 Вт.