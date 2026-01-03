ЕС поддерживает народ Венесуэлы в стремлении к мирному переходу власти

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС очень внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле и поддерживает народ страны в стремлении к мирному и демократическому переходу власти.

Как передает Day.Az, об этом она заявила в соцсети Х.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и выступаем за мирный и демократический переход власти. Любое решение должно соответствовать международному праву и Уставу ООН", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.