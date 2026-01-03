В Турции вводят запрет на доступ детей и подростков к соцсетям

Гражданам Турции в возрасте до 15 лет будет запрещен вход в социальные сети и игровые платформы.

Об этом, как передает Day.Az, сообщила министр по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гекташ в эфире одного из местных телеканалов.

По ее словам, от пользователей соцсетей будет требоваться ввод номера удостоверения личности и последующее подтверждение.

"Мы более не позволим использовать детей и подростков в качестве "коммерческого объекта". Школьники становятся зависимыми от интернета, что влияет и на успеваемость. Зачастую соцсети приводят детей в состояние стресса", - отметила министр, указав, что нововведение будет внедрено с конца января 2026 года.