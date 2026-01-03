Анджелина Джоли на КПП "Рафах"

Актриса Анджелина Джоли отправилась в Палестину и посетила контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Al Qahera News.

"Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах" в рамках гуманитарной поездки с целью осмотра помощи и больницы Эль-Ариш", - передает телеканал.