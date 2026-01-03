https://news.day.az/world/1806912.html Анджелина Джоли на КПП "Рафах" - ФОТО Актриса Анджелина Джоли отправилась в Палестину и посетила контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Al Qahera News. "Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах" в рамках гуманитарной поездки с целью осмотра помощи и больницы Эль-Ариш", - передает телеканал.
