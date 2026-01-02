По фильмам «Джон Уик» готовится видеоигра
Кинокомпания Lionsgate официально подтвердила начало разработки крупнобюджетной видеоигры во вселенной "Джон Уик". Об этом сообщает издание GameGPU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Проект позиционируется как амбициозная AAA-экшен-игра, призванная вывести франшизу за рамки кинематографа. В компании подчеркнули, что это лишь часть более масштабной стратегии, направленной на регулярный выпуск контента по вселенной и ее превращение в полноценную мультимедийную экосистему.
На данный момент игра находится на ранней стадии производства. Разработчики ставят перед собой задачу передать уникальную эстетику "gun fu", ставшую визитной карточкой фильмов с Киану Ривзом. Официальный список платформ пока не объявлен, однако предполагается, что проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и PC для достижения максимального уровня графики и физики боя.
Студия-разработчик также пока не названа, но масштаб AAA-проекта указывает на привлечение опытной команды.
