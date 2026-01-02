Apple отказалась от выпуска iPhone 18 в 2026 году

Компания Apple впервые за более чем десятилетие кардинально изменит ежегодный цикл выпуска своих смартфонов. В 2026 году не будет представлена базовая модель iPhone 18. Вместо этого осенью ожидается анонс только флагманских устройств: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone, тогда как стандартный iPhone 18 и другие доступные модели выйдут лишь весной 2027 года. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это означает, что текущий iPhone 17 останется актуальным базовым предложением на рынке более 18 месяцев. Сдвиг связан с расширением линейки: к концу 2026 года в продаже одновременно могут находиться как минимум восемь различных моделей iPhone, включая iPhone 16e, iPhone Air и устаревшие поколения. Разделение релизов позволит Apple дифференцировать продукты, продлить жизненный цикл каждой модели без внутренней конкуренции и равномернее распределить продажи в течение финансового года.

У нового подхода имеются логистические преимущества. Растянутый график запусков поможет избежать производственных узких мест, улучшить управление поставками компонентов для передовых технологий и сгладить выручку между кварталами.

Таким образом, традиционный сентябрьский ивент Apple в 2026 году будет посвящен исключительно премиум-сегменту, что ознаменует новую эру в стратегии компании.