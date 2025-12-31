В этом единстве - наша главная сила

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня - особая дата для каждого азербайджанца Причем, независимо от того, где он живет - в Баку, Гяндже или Нахчыване, в Киеве и Берлине, Стамбуле, Нью-Йорке. День солидарности азербайджанцев мира давно перестал быть лишь символической датой календаря. Это день осознания нашей общности, единства судьбы и ответственности за настоящее и будущее Азербайджана.

История азербайджанского народа - это история борьбы и созидания, последовательного стремления к укреплению государственности, суверенитета и национального достоинства. На протяжении веков нас объединяло желание видеть свою Родину сильной, независимой и уважаемой. Эти ценности одинаково близки как тем, кто живет в Азербайджане, так и миллионам наших соотечественников за его пределами. Именно это общее понимание национального долга и исторической миссии формирует фундамент подлинной общенациональной солидарности.

Ярчайшим и наиболее убедительным подтверждением этой солидарности стала 44-дневная Отечественная война 2020 года. В те судьбоносные дни Азербайджан продемонстрировал миру не только силу своей армии и справедливость своей позиции, но и уникальный уровень национального единства. Азербайджанцы по всему миру встали плечом к плечу с Родиной, ведя активную информационную работу, донося правду о происходящем до международного сообщества и эффективно противостоя масштабным кампаниям дезинформации. Это было единство не формальное, а глубинное - единство духа, исторической памяти и национального самосознания.

Именно эта солидарность позволила Азербайджану не только восстановить свою территориальную целостность, но и уверенно приступить к решению масштабных исторических задач - послевоенному восстановлению, возвращению вынужденных переселенцев, комплексному развитию освобожденных территорий. Сегодня эти процессы уже дают ощутимые результаты и формируют новую реальность для страны.

Уходящий, 2025 год стал для Азербайджана годом значимых геополитических и экономических достижений, которые по праву являются поводом для гордости всего азербайджанского народа - как внутри страны, так и за ее пределами. Азербайджан укрепил свои позиции как ключевой фактор стабильности и безопасности на Южном Кавказе, подтвердив статус ответственного и предсказуемого международного партнера. Страна последовательно расширяла внешнеполитические связи, углубляла стратегическое партнерство с ведущими мировыми центрами силы, включая Европейский союз, Китай, страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Особое значение в 2025 году приобрела роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности. Реализация и расширение проектов Южного газового коридора, рост поставок энергоресурсов на европейские рынки, развитие "зеленой энергетики" и амбициозные проекты в сфере возобновляемых источников энергии усилили экономический суверенитет страны и ее международный вес. Экономика Азербайджана в 2025 году продемонстрировала устойчивость к глобальной турбулентности, рост ненефтяного сектора, увеличение экспорта и приток инвестиций.

Не менее важным достижением стало ускоренное развитие освобожденных территорий. В 2025 году были реализованы крупные инфраструктурные проекты, построены дороги, аэропорты, энергетические и социальные объекты. Продолжился процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные города и села, что стало не только социальным, но и морально-историческим триумфом. Эти успехи стали возможны благодаря четкой стратегии государства и беспрецедентной консолидации общества.

На фоне нарастающей глобальной нестабильности, роста конфликтов и кризиса международных механизмов безопасности значение общенациональной солидарности возрастает многократно. Для Азербайджана это не абстрактное понятие, а реальный ресурс силы и устойчивости. Государство и диаспора, общество и власть, молодежь и старшее поколение - все мы являемся частями единого целого. Чем прочнее эти связи, тем увереннее страна отвечает на вызовы времени.

Особо следует подчеркнуть, что все ключевые достижения Азербайджана последних лет, включая успехи 2025 года, неразрывно связаны с личностью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Его стратегическое мышление, политическая воля, последовательность и умение принимать выверенные решения в условиях высокой неопределенности стали определяющим фактором в достижении общенациональных целей.

Именно под его руководством Азербайджан прошел путь от восстановления исторической справедливости до формирования устойчивой модели развития, основанной на национальных интересах и прагматичной внешней политике. День солидарности азербайджанцев мира - это не только повод подвести итоги и гордиться пройденным путем, но и напоминание об общей ответственности за будущее.

Независимо от расстояний и границ, нас объединяет одна Родина, одна история и одно стремление - видеть Азербайджан сильным, справедливым и процветающим государством. В этом единстве - наша главная сила. В этом же и наш стратегический ресурс и ключевой фактор всех наших побед - как уже достигнутых, так и тех, которые еще впереди.