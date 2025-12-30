Вся правда об Иреванском азербайджанском драмтеатре

Автор: Лейла Таривердиева

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как бежит вода и как воздействует на наших соседей название "Западный Азербайджан".

На прошлой неделе в Баку после капитального ремонта вновь открылось здание Иреванского государственного азербайджанского драматического театра. После депортации конца 80-х, труппа театра возобновила работу в Баку, но название этого очага культуры осталось неизменным. Таковым оно остается уже скоро как сто лет.

Это событие, спустя почти неделю, вдруг ударило в голову армянской оппозиции. Заводилой выступил племянник российского миллиардера Самвела Карапетяна - Нарек Карапетян, поднявший в соцсетях шум.

"Дорогие мои, буквально пять дней назад Азербайджан открыл "Азербайджанский театр Еревана". "Ереванский", "азербайджанский", "театр" - три слова, ни одно из которых не имеет отношения к другому. У них есть план заселения Еревана и дестабилизации страны - и этого не видит только слепой", - написал реваншист и просто негодяй, пытающийся играть на самых низменных чувствам маргинальных слоев армянского общества.

Армянский пещерный национализм не опирается на разум, для него достаточно инстинктов, реагирующих на подобные сигналы. И оппозиция очень умело пользуется этим ментальной червоточиной. Нарек Карапетян, собравшийся в премьеры со своим движением "По-нашему", очень быстро научился этому "искусству". Оппозиция бросилась обвинять власти в сокрытии истины. Мол, Азербайджан планирует экспансию, вот уже и театр открыли, название Еревана "исказили", готовятся...

Самая большая проблема армянского общества это закостенелость в своих заблуждениях. Наши соседи не хотят знать правды, хотя она находится сегодня у каждого под рукой - достаточно просто войти в интернет на своем телефоне и прогуглить.

Реконструкция здания театра не означает его создания. Труппа работает в Баку с 1989 года, после того как была в полном составе депортирована под предлогом "гастролей" в Нефтчале. А до того Ереванский азербайджанский драматический театр имени Дж.Джаббарлы действовал как государственный в Армении уже 61 год. Если бы Карапетян и прочие истерики удосужились заглянуть хотя бы в любимую армянами Википедию, они не выглядели бы сейчас, пардон, идиотами.

Из любимой армянами Википедии можно узнать даже более интересные вещи. Например, о том, что азербайджанский театр был основан в Иреванской губернии задолго до того, как Иреван превратился в столицу новоиспеченной Армении. В 1880-х годах, когда переселяемые на Кавказ из Персии и Османской империи армяне только начинали осваиваться на чужих землях, в Иреване уже действовала самодеятельная труппа. 15 марта 1928 года вышло постановление правительства "О создании в Иреване Государственного турецкого театра". В 1935 году театру было присвоено имя Джафара Джаббарлы. В 1928-1934 годах театр действовал в полуподвальном помещении возле главной площади города. Свое помещение ему предоставлено не было. С 1935 года труппа раз в неделю давала спектакли в здании Ереванского государственного театра музыкальной комедии.

В 1949 году Ереванский (Иреван к тому времени уже стал Ереваном) государственный азербайджанский театр был закрыт. В декабре 1947 года Совмин СССР выпустил постановление о депортации азербайджанского населения Армении. В связи с начавшимися процессами обострилась социально-политическая обстановка, в разы усилились националистические настроения среди армянских масс. Однако, как не парадоксально, не армянская интеллигенция и подстрекательская пропаганда, а Ереванский азербайджанский драмтеатр был обвинен в "национализме". В 1948 году театр был переселен из Еревана в Басаркечерский район (нынешний Варденис) и лишен государственного финансирования. На хозрасчете он продержался год и, в конце концов, в 1949 году из-за финансовых трудностей закрылся.

В 1966 году по инициативе представителей азербайджанской интеллигенции Еревана Юниса Рзаева, Гашама Асланова, Исрафила Мамедова, Акбара Иревани и Сабира Ризаева перед правительством Армении был поставлен вопрос о восстановлении Ереванского государственного азербайджанского драмтеатра. Баку поддержал эту очень смелую инициативу. Смелую, потому что националистически настроения в Армении после успешной депортации значительной части азербайджанского населения только обострились, а азербайджанские деятели находились под постоянной угрозой быть обвиненными в "пантюркизме".

В 1967 году деятельность театра как государственного была восстановлена. Правда, здания он так и не получил, а располагался на третьем этаже городской средней школы имени Мирзы Фатали Ахундова. В школе осуществлять постановки было невозможно, и приходилось арендовать сцену Русского драмтеатра имени Станиславского. В 1988 году театр был закрыт. Труппа была депортирована из Армении, а имущество конфисковано.

С 1989 года труппа действует в Баку. А в 1995 году распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева ему был возвращен статус государственного, и сегодня Иреванский государственный азербайджанский драматический театр, как и изначально, работает под своим собственным именем.

Что же касается "искажения" названия, то искажено оно было не сейчас, а еще в 1936 году, когда название азербайджанского города Иреван было изменено на Ереван. А то слишком уж не по-армянски оно звучало.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

директор Аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов:

"У Иреванского азербайджанского драмтеатра большая и богатая история. Он играл важную роль в культурной жизни азербайджанцев Армении. Мой отец, ученый-историк Исрафил Мамедов посвятил много статей истории театра. Он рассказывал, что в свое время площадь Ленина (сегодня - Республики) в вечерние сумерки озарялась белым светом. И это не было искусственное освещение - белизной сверкали калагаи азербайджанок, которые собирались на площади перед посещением театра, располагавшимся неподалеку.

Официально Азербайджанский драматический театр в Иреване стал действовать с 1928 года. Тогда Иреван еще не стал Ереваном. Однако до этого, с 1880-ых годов на любительском уровне осуществлялись постановки разных пьес на азербайджанском языке. С 1886 года это вошло в традицию благодаря деятельности преподавателя Иреванской русско-мусульманской школы Фиридун-бека Кочарлинского. В этот год под его руководством учащимися школы была поставлена комедия Мирзы Фатали Ахундова "Мюсье Жордан и Дервиш Мастали шах". Эту постановку можно в некоторой степени считать точкой отсчета в истории азербайджанского театра в нынешней Армении.

К сожалению, на долю Ереванского государственного азербайджанского драматического театра имени Дж.Джаббарлы выпало много испытаний. Он разделил горькую судьбу азербайджанцев Армении. В 1949 году он был закрыт в связи с ситуацией, сложившейся в связи с массовой депортацией азербайджанцев из Армянской ССР. И только в 1967 году возобновил свою работу в качестве государственного азербайджанского драмтеатра. Без ложной скромности скажу, что это стало возможным благодаря инициативе, активности и знакомствам в кругах армянской интеллигенции и правительства Исрафила Мамедова, моего отца. Причем, первоначально директором театра хотели назначить именно его, но он отказался и предложил кандидатуру Хидаята Оруджева, который до закрытия театра много лет его возглавлял. В 1988 году театр был вынужден снова свернуть свою работу и продолжить ее уже в Баку.

Недавно было отремонтировано здание театра. Это очень хорошая новость. Но мы все равно не перестаем думать о том, что когда-нибудь театр вернется домой".