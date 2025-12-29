Праздничный подарок от Рамиля Гасымова - двухчасовой концерт без микрофона

По инициативе ОО "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" (Культура, объединяющая нас), в партнерстве с Международным центром и при поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, состоялся концерт "Ey, Vətən!", посвящённый Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщает Day.Az.

Это был первый праздничный концерт, подготовленный специально для представителей НПО. В концерте прозвучали музыкальные произведения в исполнении известного вокалиста, заслуженного артиста, председателя ОО "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" Рамиля Гасымова. Его сопровождали на фортепиано - народный артист, профессор Сиявуш Керими, известный джазовый исполнитель, заслуженный артист Эмиль Афрасияб, а также талантливые музыканты Риад Гулиев, Солтан Алиев и Тофиг Шихиев.

В программе классической музыки были представлены произведения Узеира Гаджибейли, Джахангира Джахангирова, Октай Кязыми, Рауфа Гаджиева, Эльзы Ибрагимовой и других видных композиторов. Прозвучали песни на стихи Микаила Мушфига, Сулеймана Рустама, Фикрета Годжи, Ислама Сафарли, Зейнала Джабарзаде и других знаменитых поэтов.

Особое место в концерте заняли музыкальные произведения, посвящённые Имадеддину Несими - великому поэту, произведения которого являются национальным достоянием Азербайджана. Рамиль Гасымов исполнил фрагмент оперы "Насими", музыку к которой создал Сиявуш Керими, а либретто - академик Рафаэль Гусейнов. Вокалист также сообщил, что в 2026 году ОО "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" представит новую музыкальную работу, посвящённую наследию туркоманов, в основном проживающих в Сирии и Ираке.

В концерте также прозвучали произведения, посвящённые поэтическому наследию великой азербайджанской поэтессы Мехсети Гянджеви. Отмечалось, что художественные техники, использованные в её творчестве, сохраняют актуальность и высоко ценятся на протяжении веков. Фрагмент оперы "Мехсети", музыка - Пике Ахундова, либретто - Лейлы Гадирзаде, прозвучал в сопровождении самой Пике Ахундовой на фортепиано.

В мероприятии приняли участие более 300 представителей НПО. На протяжении всего концерта выступления Рамиля Гасымова и его коллег сопровождались яркими овациями. Все номера были исполнены полностью живьём, без использования микрофона. Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана и ОО "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" продолжат плодотворное сотрудничество.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.